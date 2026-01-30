Fisac: «Una victoria ahora mismo significa salvarnos»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Liga Endesa entra en su segunda mitad con una cita exigente para el Recoletas Salud San Pablo Burgos. El equipo burgalés visita este sábado a las 21:00h el Palau Girona-Fontajau, donde se medirá a Bàsquet Girona con la necesidad de sumar una victoria que afiance su lucha por la permanencia. Tras la derrota de la pasada jornada frente a Hiopos Lleida, marcada por una polémica decisión arbitral en los instantes finales que todavía escuece en las oficinas del club, el técnico prefirió subrayar que su equipo debe seguir adelante con ambición y carácter.

Pero Porfi Fisac dio una muestra más de su carácter y no se privó de lanzar un dardo al colectivo arbitral envuelto en un alegato en favor de la justicia deportiva. El técnico segoviano opina que «cuando un árbitro falla una decisión o tiene una decisión equivocada no falla para él, para su equipo, falla para el mío y eso no es justo» y no ocultó su malestar al recordar la acción no señalada sobre Gonzalo Corbalán y admitió que, si bien los errores forman parte del juego, no todos pesan igual.

Este nuevo desplazamiento ofrece al San Pablo la oportunidad de volver a sumar victorias, lo que en su posición en la tabla es el principal de sus objetivos en la cancha del Girona, pero el equipo necesita como el comer que se borre la mala sombra que le ha atenazado y condenado en distintos partidos. Sobre la cancha a lo largo de los partidos se ha visto mejoría de juego, pero la mala fortuna, el peso de las decisiones arbitrales o el nerviosismo en los momentos finales han truncado las opciones reales de victoria.

En ese sentido, afirma que «a nadie le gusta perder» y reivindica que «la actitud, la disposición, las ganas y el hambre no se pueden negociar», por lo que se arroga «la responsabilidad» de que los jugadores se olviden de situaciones pasadas y salten a la cancha «con ese grado de empuje, de hambre, de ambición y de ilusión».

El técnico advierte de que el camino será largo y exigente, y no oculta la realidad clasificatoria del equipo. En sus palabras, «nos va a tocar sufrir hasta el final, que nadie dude de esto. Nos va a tocar ser un equipo entero, duro y aguerrido hasta el final. No tenemos la disposición por clasificación, por resultados y por el puesto en el que estamos en la que vayamos a conseguir el objetivo pronto y poder vivir tranquilos. Vivimos en un mundo de exigencia y para nosotros, en esta competición en la que estamos, ya no es solo exigencia, sino que es ilusión por conseguir un reto ahora mismo difícil».

El partido en Fontajau se presenta como una oportunidad inmediata para avanzar en el momento competitivo que atraviesan a juicio del entrenador segoviano que defiende que «una victoria lo es todo porque no existe nada después del sábado. El sábado es el único día que jugamos. Esa es mi mentalidad y esa es la mentalidad que quiero transmitir».

«Una victoria ahora mismo significa salvarnos», enfatizó.

En el apartado médico, el San Pablo Burgos no podrá contar con Dani Díez, aunque Fisac confía en que el jugador pueda reincorporarse tras el próximo parón de la Copa del Rey y la ventana FIBA. Además, Luke Fischer ya ha regresado al trabajo colectivo, mientras que Raúl Neto y Juan Rubio arrastran molestias, aunque el cuerpo técnico considera que ambos podrán participar.

Enfrente estará un Bàsquet Girona que ocupa la undécima posición y que viene de ganar en Zaragoza, un equipo que destaca por su ritmo, su fortaleza en el rebote y su acierto exterior. Fisac incide en que el control de esos aspectos será determinante y explica que “tenemos que estar muy sólidos en el trabajo de rebote, muy sólidos, muy despiertos, muy vivos y con muy buena rotación en el trabajo del tiro de tres.

Hay que reducir esas dos cosas, una atacándolo a nosotros y la otra intentando que sea una batalla ese tiro de tres, que nosotros subamos un poco nuestros porcentajes, pero también nuestro número de esos tiros», puesto que, en su análisis técnico «ahí es donde estriba la diferencia y donde estriba la ventaja».

El entrenador segoviano recalca el nivel del rival, al que define como un equipo con una gran rotación y un ritmo alto de juego. En este contexto, señala que «sabemos perfectamente que es otro partido difícil, que jugamos fuera de casa, ante un equipo que está rindiendo a muy buen nivel, con muy buena rotación y un gran ritmo».

Por ello la receta para ganar este encuentro pasa «por el contraataque, por el ritmo que llevan, pero sobre todo de valorarnos muchísimo porque hay que jugar al más alto nivel, con un grado de acierto muy importante, para poder sacar una victoria de Girona».

Con estas premisas, el Recoletas Salud San Pablo Burgos buscará repetir el triunfo logrado ante el conjunto que entrena Moncho Fernández en el partido de la primera vuelta y sumar una victoria clave en el arranque de la segunda mitad de la Liga Endesa.

