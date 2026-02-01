El Mirandés, a remar para "ir comiendo" los 8 puntos para la salvación

Antxon Muneta en el banquillo durante el partido en Gijón, en el que vio destellos en el equipo que le hacen mantener el optimismo.LALIGA

El CD Mirandés cierra esta lunes (21:00h) la jornada frente al Málaga CF con la permanencia como único objetivo en mente ya que, aunque son ocho los puntos que separan al equipo de la salvación, Antxon Muneta insiste en que la plantilla no ha perdido la fe y que la distancia actual será, según sus palabras, «la máxima en la que vamos a estar».

En un derroche de optimismo motivado por «lo que vimos en Gijón» y a pesar de que los rojillos cayeron derrotados por 3-0, el entrenador bilbaíno se mostró convencido en la víspera del partido de que esa brecha que separa a los jabatos de la salvación «cada semana la vamos a ir comiendo».

Aunque el encuentro se disputará en lunes y en horario poco favorable, el entrenador no quiso poner el foco en ese condicionante, puesto que lo que que tiene en mente es que «el Mirandés necesita los tres puntos, jugando el primero o el último», afirmó. El mensaje, dejando a un lado el calendario, también va directo a la grada, puesto que Muneta pidió el respaldo del público, consciente del papel que puede jugar Anduva en este tramo crítico del campeonato en el que no todo está perdido y aún se ve la orilla de la salvación desde el estadio municipal mirandés.

«Que crean, que nos acompañen en el creer. Nos van a ver en el campo cómo creemos y cómo ese creer se va a convertir en un partido de mucho esfuerzo, como sucedió el otro día en Gijón», pronosticó, al tiempo que recordaba su propia experiencia como jugador en situaciones similares y se refirió a «aquella primera temporada en Segunda, cómo nos costó muchísimo y Anduva fue lo que tiraba del equipo, aunque estuviéramos abajo».

En la previa del duelo de este lunes en Anduva, Muneta dejó claro que el equipo no vive el partido ante el Málaga con ánimo de revancha pese a la derrota sufrida en la primera vuelta, sino como una nueva oportunidad de sumar. «No hay espíritu de revancha. Lo que hay es la seguridad de que tenemos un buen equipo delante, pero como estas últimas semanas el partido está bien preparado y confianza total en que lo vamos a sacar adelante», afirmó.

El técnico también valoró la llegada del central serbio Uroš Maras, procedente del Deportivo Alavés. A pesar de no haber disputado minutos oficiales esta temporada, Muneta destacó su actitud desde el primer día y el hecho de que les «transmitió una confianza, una seguridad y unas ganas de venir aquí a sumar».

Ese liderazgo «va a ser indispensable», señaló, confiado en que pueda aportar de inmediato, aunque no confirmó si será titular. «Viene sin competir desde hace unos cuantos meses, pero entrenando a tope con el Alavés. Está para sumar. No sé si de inicio o después, pero es un jugador que nos va a dar».

Sobre posibles incorporaciones o salidas antes del cierre del mercado, Muneta admitió no tener certezas y por el hecho de que «en día y medio puede haber salidas, puede haber entradas», explicó, añadiendo que mantiene contacto directo con Alfredo Merino, director deportivo.

En cualquier caso, confirmó que varios jugadores del filial estarán en la convocatoria. «Han entrenado con nosotros, nos acompañarán lo más seguro y ahí están para sumar», recalcó y se refirió además al estado físico de Postigo y Varela, que aún no han trabajado con el grupo aunque ambos continúan en la última fase de recuperación, «ya cerquita de incorporarse».