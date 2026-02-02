El Mirandés confirma la llegada de Siren Diao

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las últimas horas antes del cierre del mercado han deparado una nueva incorporación al CD Mirandés. El club rojillo ha llegado a un acuerdo con el Atalanta para la cesión de Siren Diao.

Según informa el club a través de una nota de prensa, Siao (Figueres, 2005) es un delantero corpulento con mucha habilidad al espacio, que destaca por su gran potencia e imponente físico.

El nuevo atacante jabato cuenta, a su corta edad, con experiencia en el fútbol italiano, donde ha defendido la camiseta de tres clubes. Siren Diao vuelve a LALIGA HYPERMOTION tras su andadura en el Granada CF con la idea de seguir progresando en su carrera profesional. En el apartado internacional ha disputado seis encuentros con España sub-19.