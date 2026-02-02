El Mirandés confirma la llegada de Siren Diao
El delantero llega cedido al conjunto rojillo por el Atalanta
Las últimas horas antes del cierre del mercado han deparado una nueva incorporación al CD Mirandés. El club rojillo ha llegado a un acuerdo con el Atalanta para la cesión de Siren Diao.
Según informa el club a través de una nota de prensa, Siao (Figueres, 2005) es un delantero corpulento con mucha habilidad al espacio, que destaca por su gran potencia e imponente físico.
Deportes
El Correo de Burgos | El Mundo
El nuevo atacante jabato cuenta, a su corta edad, con experiencia en el fútbol italiano, donde ha defendido la camiseta de tres clubes. Siren Diao vuelve a LALIGA HYPERMOTION tras su andadura en el Granada CF con la idea de seguir progresando en su carrera profesional. En el apartado internacional ha disputado seis encuentros con España sub-19.