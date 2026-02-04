El Burgos Burpellet BH va con todo al Tour de Omán y la Muscat Classic

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH regresará a Asia esta semana para disputar dos carreras en Omán que ya son citas obligadas en su parte inicial de la temporada. La Muscat Classic (viernes 6) y el Tour de Omán (sábado 7 al miércoles 11) serán dos retos de mucho nivel a los que el equipo burgalés acudirá con una alineación de garantías con varios de sus principales escaladores. El año pasado, Mario Aparició logró acabar 14º en la clasificación general y Rodrigo Álvarez ganó el maillot de la combatividad desde las escapadas. Paralelamente a estas carreras y a la Volta a la Comunitat Valenciana, los morados estarán representados en el Campeonato de Asia y el Campeonato de Nueva Zelanda.

Como aperitivo previo al Tour de Omán, la Muscat Classic vuelve a centrar la atención un día antes, el viernes 6 de febrero. La carrera de un día mantiene el mismo recorrido de años previos entre Al Mouj Muscat y Al Bustan. En los 176 kilómetros habrá seis subidas de montaña, todas ellas relativamente cortas, pero con rampas de más del 10% de desnivel. Los pasos por Hamriyah y Al Jissah seleccionarán el grupo dentro del circuito final al que se darán dos vueltas. El ganador se decidirá en el repecho final en Al Bustan, donde se vivió un sprint entre puncheurs y escaladores en pasadas ediciones.

El sábado 7 comenzará el Tour de Omán con una etapa de 170 kilómetros entre Mascate y el Sumidero de Bimmah. Será una jornada principalmente llana, salvo por un ascenso ubicado en los primeros kilómetros de la carrera que no evitará el desenlace al sprint. Los escaladores serán protagonistas en la segunda etapa de 191 kilómetros entre el Fuerte de Al Rustaq y Yitti Hills. El pelotón volverá a afrontar varias de las colinas presentes en la Muscat Classic, buscando la meta en una subida final de 1,5 km al 7% de desnivel.

Más decisiva para la general será la tercera jornada de 191 kilómetros, con inicio en Samail y final en Eastern Mountain. Una etapa monopuerto con una subida final de 3,5 km al 8%. La gran novedad de esta edición tendrá lugar el martes 10, cuando los sprinters tendrán una nueva oportunidad de victoria. El recorrido de 146 kilómetros entre Al Sawadi Beach y Sohar será completamente llano, circulando siempre junto a la costa. El Tour de Omán concluirá el miércoles 11 con la etapa reina de 156 kilómetros, que partirá de Nizwa y finalizará en Jabal Al Akdhar (Green Mountain), un puerto de 6 km al 10%.

El Burgos Burpellet BH presentará la misma alineación en las dos pruebas omaníes. Sergio Chumil, Jesús Herrada, Mario Aparicio, José Luis Faura y Merhawi Kudus serán los escaladores que pelearán por los triunfos de etapa y por acabar lo mejor posicionados posible en la clasificación general. Lorenzo Quartucci intentará aprovechar su punta de velocidad en las llegadas para puncheurs, mientras que Rodrigo Álvarez, que fue protagonista en 2025 en las escapadas, será el hombre rápido que peleará los sprints de etapas llanas.

Campeonatos nacionales y continentales con presencia morada

Al mismo tiempo que se disputan ambas pruebas en Omán, otros dos ciclistas del Burgos Burpellet BH competirán de forma individual. No lejos de allí, en Arabia Saudí, Jambaljamts Sainbayar correrá el Campeonato de Asia. El año pasado logró la medalla de bronce en la prueba en ruta disputada en Tailandia y ahora volverá a liderar a la selección de Mongolia en la cita que tendrá lugar en Unaizah (Arabia Saudí).

El viernes 6 tendrá lugar la contrarreloj individual sobre un recorrido de 30 kilómetros, mayoritariamente llanos. La prueba de fondo se celebrará el miércoles 11, comenzando en Buraydah y dirigiéndose posteriormente al circuito en torno a Unaizah. Allí se darán seis vueltas a un trazado con algunos pequeños repechos, incluido uno de 1 kilómetro al 5% en el que está ubicada la línea de meta.

Por su parte, Josh Burnett correrá el Campeonato de Nueva Zelanda, que tendrá lugar en Rotoorangi, en la Isla Norte del país. El ciclista oceánico regresó a la competición el pasado mes de enero, ganando dos etapas y la general del Tour de Southland, carrera amateur que le sirvió como preparación para los nacionales. Una pretemporada que se había visto condicionada por la fractura sufrida en el brazo el pasado mes de octubre en el Tour de Langkawi, su última carrera del año.

El neozelandés, ya recuperado de dicha lesión, disputará este sábado 7 la prueba en ruta. El recorrido de 188 kilómetros se completará al dar 20 vueltas a un circuito de 9 kilómetros en torno a Rotoorangi. La principal dificultad montañosa será el repecho en el que se sitúa la línea de meta: una rampa de 400 metros que alcanza el 11% de desnivel. El año pasado, Burnett acabó en la 12ª posición.