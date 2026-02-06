El Grupo Ureta Tizona Burgos afronta un carrusel de partido en Fuenlabrada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos afronta una intensa semana de partidos que comienza este sábado, a las 18.30 horas, con una complicada visita al Flexicar Fuenlabrada. Los de Denis Pombar buscarán hacer buenas las sensaciones de la última semana ante Fibwi Mallorca Basquet Palma y mantener la dinámica positiva que llevó al equipo a conseguir la quinta victoria de la temporada.

El rival no será fácil, ya que Flexicar Fuenlabrada es una de las plantillas con más nombre de la categoría y que se encuentra en las posiciones de privilegio luchando por las plazas que otorgan ventaja de campo en los PlayOff.

El cuadro de Iñaki Martín se halla ahora mismo en la séptima posición de la tabla, con un balance de 10-7, con cuatro triunfos de forma consecutiva. El último de ellos lo lograron esta misma semana ante Cloud.Gal Ourense Baloncesto, tras la disputa de la contienda aplazada.

Respecto a la semana pasada, el cuadro de bajas de Tizona mantiene el nombre de ‘Totte’ Alonso, que sigue acarreando sus molestias en la rodilla. Por otra parte, el entrenador gallego ha puesto en duda la participación de Jan Zidek debido a unos problemas en la espalda que le mantienen pendiente de evolución hasta casi el inicio del partido.

Debido a su desempeño en las últimas campañas, no es de extrañar que Flexicar Fuenlabrada fuera situado entre los favoritos para el ascenso al inicio de la temporada. Tras un buen inicio, en el que enlazaron buenos resultados positivos de manera consecutiva, llegó un momento complicado en el que sumaron varias derrotas. Ese bache parece ya superado y el conjunto fuenlabreño se encuentra en un momento ascendente (cuatro triunfos seguidos) en su lucha por volver a la parte alta de la clasificación.

Su plantilla cuenta con jugadores de mucha experiencia y renombre en el baloncesto nacional, como Alex Renfroe y Vitor Benite, quien lidera la liga en puntos por partido con 17,35. La juventud de Mateo Díaz también está resultando fundamental con sus 17,12 puntos de valoración media, siendo el quinto jugador que más promedia en toda la Primera FEB.

El técnico del conjunto burgalés destaca la calidad del rival. "Es un equipo con mucha calidad en todas las posiciones, las conexiones entre los jugadores hacen que jueguen de manera muy fácil", señala. A lo que añade que "no muestran ansiedad debido a la experiencia que tienen".