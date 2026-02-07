El UBU San Pablo Burgos 2031, obligado a ganar para no descolgarse de la zona alta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 regresa este domingo (8 de febrero, 12:00 h) a El Plantío con el objetivo claro de volver a sumar de dos en dos tras el tropiezo en Sevilla. Los cidianos, cuartos en la tabla con 24 puntos, reciben a un BM Contazara Zaragoza que llega con aire renovado tras su triunfo en casa frente a Cisne y con el deseo de dar la sorpresa ante uno de los cabezas de la clasificación.

El equipo burgalés viene de caer ante el líder en tierras andaluzas por 28-23, en un encuentro donde no pudo mostrar su arsenal ofensivo habitual. Pese al tropiezo, el balance del conjunto rojinegro sigue siendo sólido: 11 victorias en 17 jornadas, una de las mejores diferencias de goles del campeonato y una notable regularidad como local, convirtiendo El Plantío en uno de los escenarios más exigentes de la categoría. Además, el equipo roza una media cercana a los 31 goles a favor por partido, con un rendimiento defensivo que marca diferencias.

Enfrente estará un BM Contazara Zaragoza que lucha por consolidarse en la categoría en su condición de recién ascendido. El conjunto aragonés ocupa la 13.ª posición con 12 puntos, tras sumar 5 victorias en 18 partidos, y llega a la cita tras firmar un importante triunfo en casa ante el Cisne (28-26), un resultado que ha reforzado su confianza en la pelea por la permanencia.

Bajo la dirección del experimentado Mariano Ortega, exentrenador del Club Balonmano Burgos en la campaña 2017/18, Zaragoza se apoya en la veteranía de Jorge Gómez y Alejandro Sanz en portería, y cuenta con una primera línea peligrosa en la que destaca Álex Plaza, máximo goleador del equipo junto a Enrique Camas. Su capacidad para encontrar huecos en defensas cerradas y su intensidad en las transiciones serán dos aspectos que el UBU San Pablo Burgos 2031 deberá controlar para dominar el partido.

El precedente entre ambos en la primera vuelta favorece claramente al conjunto burgalés: en la jornada 4, los cidianos asaltaron el feudo zaragozano con un claro 29-37, en un partido brillante de João Furtado, que firmó 8 goles y lideró una actuación ofensiva coral.

Con la segunda vuelta ya avanzada, cada partido adquiere un valor estratégico. El UBU San Pablo Burgos 2031 quiere recuperar sensaciones, seguir siendo fuerte en casa y continuar presionando a los equipos de cabeza, mientras que el Zaragoza afronta el duelo sin complejos, con la ambición de seguir sumando puntos que le acerquen a su objetivo de la permanencia. El Plantío será, una vez más, un factor determinante en un choque que promete intensidad, emoción y una nueva oportunidad de disfrutar del mejor balonmano en el feudo burgalés.

El técnico del conjunto burgalés, Samuel Trives, destaca que el Contazara Zaragoza es "un rival complicado porque es un equipo muy peleón y muy guerrero, que lucha todos los partidos y que cuenta con un entrenador con muchísima experiencia y con un equipo muy bien trabajado, que sabe que tiene que luchar en todos los campos para conseguir su objetivo, que es la permanencia".

Además, añade, llegan a El Plantío tras "una victoria muy importante para ellos, que les habrá dado confianza y seguridad, recuperan jugadores que han tenido fuera por temas de selecciones internacionales"

A eso añade que "tienen una defensa muy grande, con mucha altura y muchos kilos, que le mete mucha profundidad al tema defensivo y que nos va a hacer jugar rápido y tener una buena lectura de su profundidad, de sus salidas y de su actividad defensiva para poder superarla”.

Por ello, el técnico del UBU San Pablo Burgos 2031 señala que el partido “requerirá que estemos concentrados, que tengamos claro cómo podemos jugarles y tener un porcentaje de acierto mayor que el que tuvimos en Sevilla, que fue uno de los hándicaps. Tener pocas pérdidas y más eficacia de lanzamiento serán fundamentales en el aspecto ofensivo".