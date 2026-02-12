Los cidianos, a esquivar la trampa en Alcobendas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«Es un partido trampa». Samuel Trives advierte del riesgo del desplazamiento a la pista del Club Balonmano Alcobendas, donde el UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado (18:30 horas) una salida ante el colista que le va a exigir concentración máxima desde el inicio para enfrentarse a un rival que compite sin margen y que en su cancha eleva el ritmo.

El técnico insiste en que la clasificación no puede marcar la actitud del equipo y añade que «parece que jugar contra el último va a ser fácil y, en absoluto, lo será. Va a ser un partido muy complicado que dependerá del nivel que nosotros pongamos», insiste. Por eso recalca que los cidianos no tendrán margen para relajarse porque sobre la cancha tendrá que «ir al máximo, al cien por cien» y luego «ya pensaremos en los siguientes rivales».

El conjunto burgalés llega después de imponerse al BM Contazara Zaragoza por 37-32 en El Plantío, un encuentro en el que recuperó eficacia ofensiva y en el que Miguel Malo firmó siete goles y Nassim Bellahcene seis. Con 26 puntos y un partido menos que varios rivales directos, el equipo mantiene la cuarta plaza y necesita dar continuidad a ese rendimiento fuera de casa.

Alcobendas ocupa la última posición con 0 puntos en 19 jornadas, aunque sus últimos partidos muestran una evolución competitiva. Hace dos semanas cayó por 26-27 ante Fertiberia Puerto Sagunto, segundo clasificado, y en su pista ha obligado a trabajar a otros aspirantes. El club madrileño afronta un curso de transición tras la salida de varios jugadores y ha dado paso a una plantilla joven que juega con ritmo alto y sin complejos. Alejandro Colón Martín y Óscar Moreno Piña concentran buena parte de su producción ofensiva.

Trives conoce bien el entorno al que regresa y recuerda que «Alcobendas es un equipo especial, en este caso para mí, porque es donde me dieron la oportunidad de debutar en Plata». El entrenador explica también el contexto del rival cuando apunta que «es un equipo que este año lo está pasando mal porque ha tenido muchos jugadores que se han retirado o que se han ido a otros equipos por tener ofertas de clubes de Asobal y se han tenido que nutrir de la cantera, de muchos jugadores jóvenes. Pero están peleando todos los partidos, jugando con sus señas de identidad: pelea, lucha y velocidad. Y en su casa siempre dan un plus».

El plan de partido pasa por el equilibrio entre defensa y velocidad ofensiva. Trives sostiene que «tenemos que intentar hacer nuestro juego, tener una defensa sólida, estar serios y contundentes para evitar tanto su lanzamiento exterior como las acciones individuales o colectivas, porque tienen jugadores con mucha calidad. Vamos a tener que estar rápidos, que el balón vaya rápido, que tengamos un juego colectivo fluido y que estemos acertados en el lanzamiento para poder tener un repliegue correcto y ser lo más peligrosos ofensivamente».

Miguel Malo comparte esa lectura y recuerda que «el partido de Alcobendas es un partido muy importante para nosotros. Si queremos estar en la zona de arriba y luchar por el ascenso, todos los partidos son importantísimos y este no va a ser menos». El extremo añade que «Alcobendas viene en una buena dinámica, sobre todo en su casa, en la que está compitiendo contra rivales con los que, a priori, por la clasificación, hay una gran diferencia. Esto es lo que ocurre también este sábado contra nosotros, que creo que van a complicarnos mucho las cosas».

La exigencia es clara dentro del vestuario, que se conjura para «salir muy serios, muy concentrados, teniendo muy claro que no les tenemos que dar ninguna opción durante el partido» si quieren conseguir la victoria, «que es el objetivo de todos los partidos y que en este, por supuesto, pues también lo es», concluye Malo.