Fisac busca en Murcia una victoria que puede «condicionar la Liga»

El Recoletas Salud San Pablo Burgos visita este sábado (21:00h) al UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes de la capital pimentonera con la intención de prolongar el efecto de la victoria lograda en Tenerife y cerrar el tramo previo al parón de liga por las ventana Fiba con un nuevo triunfo que le aporte más tranquilidad y le aleje de la zona baja de la clasificación. Enfrente estará el cuarto clasificado de la Liga Endesa, un equipo que solo ha cedido dos derrotas en su cancha esta temporada y que, como uno de los equipos más sólidos del campeonato, mira al San Pablo desde una regularidad y efectividad temibles.

En ese sentido, el entrenador de los del Coliseum, Porfi Fisac no rebajó la dimensión del desplazamiento y recordó que el conjunto murciano se ha asentado en la zona alta «por hacer las cosas bien y con muy buen criterio por parte de su entrenador» y defendió que ahora mismo está «entre los cuatro mejores equipos de la Liga junto con el Barcelona, el Valencia y el Real Madrid». Para el técnico del conjunto burgalés el reto es mayúsculo ya que Murcia «es uno de los equipos de dificultad máxima para nosotros».

Puestos a dejarse llevar por el optimismo, Fisac no ocultó que un hipotético triunfo en Murcia tendría un efecto sobre el equipo del Coliseum que iría mucho más allá de una simple victoria antes del parón, convencido por su larga experiencia en la competición española de que «cada victoria de estas que a mí me gusta denominar como ‘difícil’, ‘diferente’ o ‘de sorpresa’, condiciona a la Liga», señaló. Ganar en la pista del cuarto clasificado, añadió, puede alterar la competición, pero evitó cuantificar las opciones reales de sumar esa anhelada victoria. «No sé si tengo un 1%, un 10% o un 5%», valoró, pero aseguró que tiene claro que sea cual sea el porcentaje de triunfo que se ponga al alcance de la mano del equipo «vamos a agarrarnos a muerte».

El San Pablo se conjura para hacer sangre en una cancha donde pocos equipos han conseguido imponerse esta temporada, cargado de coraje tras una victoria en Tenerife de la que quieren dejar claro que no fue un episodio aislado, sino que forma parte de un nuevo paso en firme en su trayectoria para recuperar los tropiezos anteriores en la competición.

Fisac, más allá de la clasificación, el análisis se detuvo en las características del rival y valoró que el UCAM ha sido capaz de imponerse en distintas pistas «por el ritmo que ellos tienen», por «la fortaleza que poseen en el rebote» y por «la manera que tienen de jugar». Ese dominio físico, especialmente en el rebote, ya marcó diferencias en la primera vuelta y volverá a ser un factor central esta noche ante el San Pablo.

Ante ese contexto, el entrenador segoviano situó una de las claves del partido en el perímetro, convencido de que «o estás muy acertado en la línea de tres, o vas a tener problemas para competir el partido», advirtió, en la creencia de que el equipo necesitará «máxima confianza en nuestra parte ofensiva» y una respuesta sólida en «todo lo que es el trabajo defensivo».

Una doble exigencia táctica y mental, puesto que el propio Fisac reconoció que el bajo porcentaje exterior en varios momentos de la temporada ha tenido un componente emocional. Habló de «ese grado de presión de no estar en una situación cómoda o agradable» y lanzó un mensaje directo al vestuario recordando que el pasado ya no se puede alterar pero «lo que sí puedes cambiar es lo que viene por delante». A su juicio, «la confianza» es el único camino para sostener la competitividad.

En el plano físico, el equipo llega con mejores perspectivas que en semanas anteriores. Dani Díez continuará siendo baja, aunque «se va recuperando francamente bien» y el parón puede ayudarle a reincorporarse progresivamente. Jermaine Love, que jugó infiltrado en el último encuentro, evoluciona favorablemente y el resto de la plantilla estará disponible. Esa recuperación progresiva permite semanas de trabajo más completas y, según el técnico, puede aportar «un poquito más de lo normal para competir en este partido tan difícil».