El Grupo Ureta Tizona Burgos busca una victoria cada vez más necesaria

Regresa el baloncesto a El Plantío cinco días después del último compromiso liguero del Grupo Ureta Tizona. Esta vez, los de Denís Pombar acogen la visita del Alimerka Oviedo Baloncesto en la vigesimosegunda jornada de la Primera FEB, siendo esta la última antes del parón correspondiente a las ventanas FIBA de febrero.

En un mes algo aciago para los intereses burgaleses, este nuevo partido llega como una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo y asentarse en la clasificación en un momento crucial de la temporada, ya que restan poco más de dos meses para finalizar la temporada regular, por lo que cada victoria se presenta como un auténtico balón de oxígeno en las aspiraciones de lograr la permanencia en la categoría.

Jugar en casa siempre resulta de gran ayuda para los equipos, algo que Denís Pombar ha valorado positivamente en su comparecencia previa: “El factor Plantío nos ayuda muchísimo y ahora mismo necesitamos ese calor para los momentos en los que el rival te lo pone complicado”. De la misma forma, ha destacado que la presión positiva que ejerce el público local les ayuda mucho.

Al igual que en las últimas jornadas, ‘Totte’ Alonso seguirá sin entrar en la convocatoria de Tizona. Aprovechando el parón en la competición, se espera que empiece a reincorporarse progresivamente en las próximas fechas.

El equipo de Javier Rodríguez llega a la cita de El Plantío asentado en la clasificación, ocupando la novena posición con un balance de 9 victorias y 11 derrotas, encabezando un grupo de cuatro equipos con esos mismos registros. Con más de la mitad de la temporada disputada, los asturianos se han consolidado como una de las mejores defensas de la liga, por lo que Denís Pombar ha comentado que una de las claves para romper ese muro residirá en ser sólidos durante el mayor número de minutos posibles y aprovechar los picos altos que el equipo ha demostrado en los últimos choques.

Dentro de sus muchas amenazas, destacan nombres como el de Marques Townes, Gregory Parham o Calvin Hermanson entre otros, pero el plantel de Oviedo es “muy complicado”, el cual destaca por una “fisicalidad sobresaliente”.