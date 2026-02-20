El Recoletas Burgos Caja Rural afronta un duro desplazamiento a Sevilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural afronta una dura visita a Sevilla. El equipo burgalés se mide al Caja Sol Real Ciencias de Sevilla, en uno de los desplazamientos más exigentes del calendario, el domingo, a las 12.30 horas. El conjunto burgalés saltará a los campos de La Cartuja de Sevilla dispuesto a dar “el do de pecho”, tal y como advirtió el técnico burgalés, José Basso, consciente de que su equipo necesita esta victoria para finalizar la primera vuelta de la liga como lideres en la clasificación, y adquirir confianza de cara a la siguiente fase liguera, en la que debe enfocar todos sus esfuerzos.

Deja claro que la plantilla “no puede dejarse llevar por las emociones, ni por la presión que hay ahora mismo”, por lo que resulta fundamental “mantener la mente fría, controlando las indisciplinas”, que fueron las que le permitieron ganar el último choque ante Silicius Alcobendas, en el que los gualdinegros jugaron mucho en campo contrario, obteniendo el rédito merecido debido, precisamente, al orden defensivo, y a la efectividad en ataque.

Un aspecto que deberán mantener al máximo ante el conjunto andaluz “que es muy fuerte en su delantera y domina las fases estáticas, sobre todo el maul, con gente muy grande y con buenos portadores”, indicó Basso, quien confía en que el equipo saldrá al terreno de juego lo más concentrado posible.

Tenemos que darlo todo en este duelo, añadió Nicolás Herreros, quien ha tratado de infundir confianza y seguridad en sus jugadores durante la preparación de esta cita, que ha sido intensa y bien medida, con el único objetivo de obtener el triunfo.

El equipo dirigido por José Basso y Nicolás Herreros, una vez eliminado de la Copa del Rey, obliga ahora al conjunto burgalés a centrar todos sus esfuerzos en la competición liguera, donde el equipo quiere mantenerse en la pelea por el título.

El Recoletas Burgos 2031 Caja Rural deberá afrontar un escenario siempre complicado como La Cartuja, donde el Caja Sol Real Ciencias de Sevilla, dirigido por el exjugador del equipo burgalés Tomás Carrio, suele mostrarse muy sólido como local, destacando por su intensidad física y su capacidad para competir cada fase del juego. Los andaluces buscarán hacerse fuertes ante su afición y poner en dificultades a uno de los principales aspirantes al campeonato.

Los Sevillanos vienen de completar un partido muy serio y sumar una victoria clave lejos de casa frente al Inexo El Salvador de Valladolid (19‐28), que refuerza al equipo en la clasificación y en confianza.

Para este decisivo encuentro, el cuerpo técnico no podrá contar Feta Castiglioni. Tampoco estarán los internacionales del conjunto burgalés Imanol Urraza, Santi Ovejero, Iñaqui Mateu, Vicente Boronat y Bernado Vazquez, que disputarán con la selección absoluta de España XV este sábado 21 a las 13:00 horas (hora española penisula), en Tiblisi, la tercera jornada de la Rugby Europe Championship 2026 frente a la potente selección de Georgia, en un choque de trenes que decidirá quién accede a las semifinales como líder invicto.

Si estarán disponibles por el conjunto Burgalés, liberados de compromisos internacionales los jugadores Noah Canepa, Martin Sorreluz Iker Aduriz y Urko Zumeta.