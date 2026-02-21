El Mirandés asalta El Alcoraz y vuelve a creer en la permanencia

Los goles de Javi Hernández y Nikola Maras y las intervenciones decisivas de Juanpa dieron la victoria al Mirandés en Huesca.LALIGA

El CD Mirandés de Antxon Muneta firmó una hoja de servicios soberbia en El Alcoraz durante setenta minutos para terminar pidiendo la hora en un epílogo de puro infarto. Los goles de Javi Hernández y Nikola Maras certificaron el 1-2 definitivo, un resultado que permite a los jabatos romper su racha negativa lejos de Anduva y reengancharse a la pelea por la permanencia, dejando a la SD Huesca sumida en un mar de dudas tras una reacción que, por clara que fuera, llegó demasiado tarde. El Mirandés respira, está vivo, cree y no renuncia a nada. Ayer lo puso de manifiesto.

El encuentro arrancó con un Mirandés mucho más entero. Los de Muneta, lejos de amedrentarse por la condición de visitante, se hicieron con la manija del duelo desde el pitido inicial. Con un esquema fluido y una circulación de balón que siempre encontraba superioridades en los costados, el conjunto rojillo empezó a hundir a un Huesca indeciso. La primera ocasión clara nació de las botas de Fer Medrano, quien tras una internada por banda izquierda conectó una volea seca desde la frontal que Dani Jiménez atrapó con dificultades en dos tiempos.

El Huesca, que presentaba novedades en el once con el regreso de Cantero y el debut de Joaquín Fernández, recibió el primer revés en forma de lesión. Antes del cuarto de hora, Joaquín tuvo que abandonar el césped por un problema muscular, dando paso a Javi Mier. El asturiano, que volvía tras catorce meses de inactividad, se vio obligado a ejercer de lateral derecho en un escenario de máxima exigencia.

El dominio burgalés se tradujo en el marcador en el minuto 19. Una apertura precisa hacia la banda de Mier terminó en un centro medido al corazón del área. Allí apareció Javi Hernández, exjugador azulgrana, para conectar un remate de primeras que batió a Dani Jiménez.

El 0-1 hacía justicia a lo visto en el verde, con un Mirandés mandón frente a un Huesca noqueado e incapaz de salir con criterio de su propio campo.

Tras el gol, el conjunto altoaragonés intentó dar un paso al frente mediante una presión más alta, pero el Mirandés no se descompuso. Los jabatos olieron la sangre y buscaron el segundo con transiciones rápidas que ponían en jaque a la zaga local.

Sólo la falta de puntería de Carlos Fernández, quien también se retiraría lesionado antes del descanso dejando su sitio a Siren Diao, y una intervención salvadora de Dani Jiménez a disparo de Selvi Clua mantuvieron el marcador mínimo al descanso.

La más clara para los locales en el primer tiempo estuvo en la testa de Portillo, que mandó arriba un servicio lateral de Seoane cuando estaba libre de marca.

Tras el paso por vestuarios, Jon Pérez Bolo buscó soluciones en el banquillo retirando a Julio Alonso y Cantero para dar entrada a Ro y Laquintana. Sin embargo, el efecto fue nulo. El Mirandés seguía ganando la mayoría de los balones divididos (47 recuperaciones frente a 43 locales) y gestionando el tempo con una posesión que rozaba el 56%.

La sentencia parcial llegó en el minuto 57. En un saque de esquina ejecutado con precisión quirúrgica, Nikola Maras se elevó por encima de su marca en el primer palo para conectar un cabezazo inapelable. El 0-2 parecía definitivo y El Alcoraz empezaba a mostrar su descontento con un Huesca que se veía superado en todas las facetas por el entonces colista.

Con el agua al cuello, el Huesca quemó todas sus naves. La entrada de Enol Rodríguez por Seoane en el minuto 64 cambió la cara al ataque oscense. El Mirandés, buscando proteger el botín, empezó a retrasar líneas y a ceder terreno, permitiendo que Sielva empezara a colgar balones con peligro.

En el minuto 78, la insistencia local obtuvo premio, un centro lateral de Jordi Martín fue cabeceado con potencia por Enol, ajustando el balón al palo corto para hacer el 1-2.

Los de Antxon Muneta dieron un paso en pos de la permanencia en Segunda División.LALIGA

Lo que restaba de encuentro fue un monólogo de asedio local. El Mirandés se pertrechó en su área, acumulando hombres para achicar agua. Fue en este escenario donde la figura de Juanpa alcanzó dimensiones de héroe. En el minuto 84, el portero jabato sacó una mano prodigiosa a un remate de Jorge Pulido que ya se cantaba como empate. Poco después, el colegiado y el VAR desestimaron un posible penalti de Bauzà sobre Enol tras una acción muy protestada por la grada.

El descuento, de ocho minutos debido a las constantes interrupciones y las pérdidas de tiempo de un Mirandés al límite, fue un auténtico calvario para los visitantes. Un remate de Jordi se estrelló en el larguero tras envenenarse en su trayectoria, y ya en el minuto 97, se produjo la jugada del partido. Enol remató un derechazo seco que Juanpa repelió; en el rechace, el propio ariete asturiano cabeceó a bocajarro, pero nuevamente el meta rojillo, con ayuda de su zaga sobre la misma línea de gol, evitó el tanto.

El pitido final supuso una liberación para un Mirandés que supo ser mejor en el fútbol y más resistente en el sufrimiento. Para el Huesca, queda el sabor amargo de una reacción eléctrica que no pudo compensar setenta minutos de desconexión absoluta. Los tres puntos se van a Miranda, donde el sueño de la salvación vuelve a cobrar fuerza gracias a la efectividad de sus atacantes y a los guantes benditos de Juanpa.