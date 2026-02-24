Burgos 21K 2026: agotados los dorsales de la media maratón meses antes de la carrera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las inscripciones se abrieron a las diez en punto de la mañana y antes de que terminara el día la media maratón de Burgos ya no tenía un solo dorsal disponible, de modo que esta nueva edición de la carrera de 21 kilómetros completó su cupo en apenas unas horas y muchos meses antes de que se dispute esta prueba prevista para el 25 de octubre de 2026.

La apertura de las inscripciones para las plazas limitadas de las tres distancias en las que se podía participar fue a las diez de la mañana y el ritmo de inscripciones avanzó a la carrera hasta cerrarse por completo a lo largo de esa misma jornada.

La rápida respuesta de los inscritos responde al interés de los corredores burgaleses de contar con una prueba de estas características en la ciudad, una demanda que el equipo de gobierno municipal decidió atender al recuperar esta cita y devolverla al calendario. Así lo entiende la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien confirmó en sus redes sociales que “los dorsales de la media maratón en la distancia de 21K se han agotado en unas horas", una noticia que, a su juicio, "confirma el gran acierto" que ha sido "haber recuperado esta prueba desde el Ayuntamiento” y que sitúa el cierre de inscripciones como primer indicador del respaldo obtenido.

La organización de la media maratón queda en manos de Runvasport, la misma empresa que estuvo detrás de la Milla Ciudad de Burgos, una cita que también registró una alta participación por parte de los corredores burgaleses.

Un circuito urbano por el legado del Cid y el centro histórico de Burgos

La Burgos 21K se celebrará el domingo 25 de octubre a partir de las diez de la mañana, con salida y llegada en la plaza de los Deportes, en el entorno del Coliseum y El Plantío, y se concibió para seguir las huellas del Cid a través de un recorrido homologado y puntuable que atravesará la ciudad de este a oeste e incluirá zonas como Capiscol, Gamonal, la avenida Cantabria, la plaza del Cid, el paseo de los Cubos, San Amaro o el bulevar, con posibles ajustes técnicos en los próximos meses.

El proyecto, adjudicado a Runvasport con un presupuesto de 15.000 euros, incorpora además las distancias de 10 y 5 kilómetros, esta última bautizada con el nombre de José Ramón Torres ‘Josito’ en reconocimiento a una figura de referencia del atletismo local, quien calificó la iniciativa como «un honor y un orgullo» y se mostró dispuesto a colaborar «corriendo o cortando calles».

La organización estima que serán necesarios entre 150 y 200 voluntarios para cubrir el dispositivo, que contará también con el apoyo de la Hermandad de Peñas de Burgos y la coordinación de Policía Local y Protección Civil, mientras que desde la dirección técnica se precisó que los circuitos se diseñaron para que «el tiempo de corte sea el mínimo posible», con el fin de reducir afecciones.