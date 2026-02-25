El Burgos Burpellet BH correrá una decena de clásicas en Flandes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Por primera vez en su historia, el Burgos Burpellet BH participará en las grandes clásicas de la primavera ciclista en la región de Flandes. El UCI ProTeam ha sido invitado a disputar una decena de carreras en Bélgica, seis de ellas pertenecientes al circuito UCI WorldTour. Desde el Omloop Nieuwsblad del último día de febrero, hasta la Flecha Brabanzona a mediados de abril, los morados afrontarán con sus corredores clasicómanos varias de las carreras de un día más importantes del mundo, incluidos el Tour de Brujas, la E3 Saxo Classic, In Flanders Fields, A través de Flandes o todo un monumentos del ciclismo como es el Tour de Flandes.

El equipo burgalés doblará durante varias semanas sus frentes competitivos y, mientras una parte de sus corredores compite en las carreras españolas, otro bloque viajará a Bélgica, comenzando en el llamado ‘Opening Weekend’ o fin de semana de apertura. El Omloop Niuewsblad (1.UWT / sábado 28 de febrero) y la Kuurne-Bruselas-Kuurne (1.Pro / domingo 1 de marzo) dan inicio cada año a las Clásicas de Flandes, caracterizadas por sus sectores y colinas adoquinados. La primera de ellas simboliza a la perfección estas citas del calendario, decidiéndose con el encadenado final del Muur de Geraardsbergen y el Bosberg; mientras que la segunda beneficia más a los hombres rápidos con su circuito final llano en Kuurne.

Tras una pequeña pausa competitiva, las pruebas del máximo nivel regresarán, ya de forma ininterrumpida, con la Ronde van Brugge o Tour de Brujas (1.UWT / miércoles 25 de marzo), prueba completamente llana entre Brujas y De Panne en la que el factor del viento resulta determinante. Los ciclistas deberán atravesar tres veces el temido tramo de De Moeren, una recta completamente expuesta en la que suelen formarse abanicos.

La E3 Saxo Classic (1.UWT / viernes 27 de marzo) traerá de nuevo las colinas adoquinadas, destacando el encadenado de Paterber y Oude Kwaremont camino de la meta en Harelbeke. La semana se cerrará con In Flanders Fields-From Middelkerke to Wevelgem (1.UWT / domingo 29 de marzo), nueva denominación de la Gante-Wevelgem. Una prueba que favorece a los velocistas que sean capaces de superar los tramos de tierra y el doble paso por el Kemmelberg.

Las Clásicas de Flandes entrarán en su recta final con la Dwars door Vlaanderen o A través de Flandes (1.UWT / miércoles 1 de abril), que conecta Roeselare y Waregem, incluyendo los pasos por el Hotond, el Eikenberg o el Nokereberg. El primer monumento de la temporada será el Tour de Flandes o Ronde van Vlaanderen (1.UWT / domingo 5 de abril) con su durísimo recorrido de 270 kilómetros entre Brujas y Oudenaarde. Una carrera centenaria, con un palmarés que incluye a los mejores ciclistas de la historia y que los últimos años ha incluido tres pasos por el decisivo Oude Kwaremont.

Las últimas carreras adoquinadas serán el Scheldeprijs (1.Pro / miércoles 8 de abril), prueba para sprinters con su circuito final en Schoten; la Ronde van Limburg o Tour de Limburgo (1.1 / miércoles 15 de abril), que se decide con un circuito final en torno a Tongeren; y la Flecha Brabanzona o De Brabantse Pijl (1.Pro / viernes 17 de abril). Esta última carrera sirve de conexión entre las Clásicas de Flandes y las Ardenas, al incluir tanto subidas adoquinadas como otras de asfalto. Los morados ya conocen el circuito final en Overijse de su primera participación en el año 2022.