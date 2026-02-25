Selvi Clua: "Hay que hacerse fuerte en casa y sumar lo que se pueda afuera"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés afronta un nuevo reto en la liga después de una necesaria victoria ante el Huesca. Tres puntos que dan confianza para que los rojillos sigan avanzando en una dura travesía que les queda por delante. Selvi Clua afirma que "era un partido clave para empezar una dinámica y la verdad es que lo sacamos bien". El equipo recibe este domingo al Ceuta. Un choque en Anduva que debe servir para afianzar más al equipo. "Anduva la verdad es que es una maravilla. Como dije, llevo pocos partidos aquí en Anduva, pero me parece que aprietan y dan una energía y una vibra increíble", destaca. Tiene claro que "hay que hacerse fuerte en casa y sumar lo que se pueda afuera y así, partido a partido vamos sumando".

Sobre la situación del equipo, "vamos a ser nosotros los que podamos salir de aquí abajo". Añade que "ni cuando ganamos somos buenísimos, ni cuando perdemos somos malísimos. Todos los partidos tenemos que ir cuidando los detalles, haciendo las cosas bien, y si vamos así como en los últimos partidos, en confianza, al final vamos a sacar los puntos que necesita el equipo", afirma.

Es cierto que "hemos ganado un partido, tampoco llevamos una dinámica espectacular", así que hay que ir "partido a partido y todo lo que se pueda sumar y rascar, bienvenido sea".

Sobre el rival, tiene claro que "va a ser un partido difícil, como todos. Es un equipo que juega bien al balón, que intenta salir jugando y acumula muchos jugadores en salida".

Sobre que el Ceuta llegue a este choque con más acumulación de partidos esta semana, para Clua incluso puede ser una ventaja para ellos. "Cada uno lo ve de una manera. Igual algunos se creen que es una ventaja, yo no lo veo como ventaja. Si logran descansar bien antes del partido, tienen el rodaje de dos partidos seguidos, la confianza de haber jugado dos partidos seguidos en pocos días", asegura.

En su caso, agradece la confianza que le está dando el cuerpo técnico. "La verdad que sí, es lo que venía buscando, ganar minutos, ganar confianza, mostrarme. Y la verdad que quería ayudar también al Mirandés porque es un gran equipo", asegura.