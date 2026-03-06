El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta la fase decisiva para su salvación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras dos semanas de parón de la Liga Endesa por la disputa de la Copa del Rey y de la ventana FIBA, el Recoletas Salud San Pablo Burgos retomará la competición recibiendo a Surne Bilbao, este sábado, a partir de las 21:00 horas, en el Coliseum. El equipo que dirige Porfi Fisac encara el último tercio liguero con el objetivo claro de alcanzar la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español y con una férrea mentalidad para que nadie se dé por vencido en la búsqueda de la salvación.

“Somos indomables”, ha recalcado el entrenador Porfi Fisac, y ha querido lanzar un mensaje, tanto a los componentes del equipo, como al club y a la afición: “Quiero que exista un grado de ambición y un grado de resistencia importante por parte de todos". Añadió que "a mí me gusta este grupo de indomables que tengo, me gusta que la gente que venga mañana al partido también sea indomable. Que nadie se dé por vencido, que nadie se dé por perdido".

Fisac señala que "en todo momento, tenemos que tener una perspectiva tenaz. Me da igual si van a venir jugadores, si algún jugador está lesionado... Tengo un grupo de jugadores, lo vuelvo a repetir, que son indomables, que no se van a entregar".

Por ello, "lo único en lo que pienso es en que los que estén, los que podamos estar, vamos a estar para ganar y para luchar hasta el final".

Y se muestra convencido de que se sacará este partido adelante. "No hay ningún tipo de duda. Tanto el club, como los jugadores, como la afición, estamos en esa idea tenaz de sacar este partido adelante sí o sí”, destaca.

El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha repasado el trabajo realizado durante este parón competitivo: “Han sido semanas donde creo que el que más he aprendido de todos he sido yo. He estado mucho tiempo entrenando con la gente joven, con el equipo U22, y me ha servido para conocer todavía más de cerca el trabajo con estos jugadores y con su entrenador Carles (Leal), que está siempre con nosotros trabajando”.

En esta semana, donde se han reincorporado los internacionales, a excepción de Jhivvan Jackson, lesionado para lo que resta de temporada, Fisac ha relatado que “ha sido una semana igualmente extraña porque los primeros días, entre los viajes y la gente que viene con muchos minutos, siempre cuesta mucho más volver a adaptar al grupo".

AsegurA que "hemos estado preparando el partido del sábado porque es un partido difícil y complicado ante un Surne Bilbao que viene de estar jugando a un grandísimo nivel, con once victorias en los últimos doce partidos que ha competido, ganando en canchas realmente difíciles y jugando a un muy buen nivel”.

Surne Bilbao visitará el Coliseum desde la novena posición de la clasificación de Liga Endesa, con un balance de doce victorias y de nueve derrotas. El grupo que dirige Jaume Ponsarnau se muestra en un gran estado de forma y ha vencido en siete de sus ocho últimos compromisos ligueros.