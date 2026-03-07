El Grupo Ureta Tizona Burgos busca sacudirse la mala racha

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos se desplaza a Palma de Mallorca para enfrentarse al Palmer Basket, este domingo, a las 12.00 horas, en el primer partido de Primera FEB posterior al parón por las ventanas FIBA de febrero. El equipo de Denís Pombar llega a la cita insular inmerso en una mala dinámica en la que suma cuatro derrotas consecutivas, pero con partidos en los que ha dejado buenas sensaciones a lo largo de los cuarenta minutos.

Ambos conjuntos llegan a la cita peleando en los últimos puestos de la clasificación y el ganador saldrá muy reforzado en sus aspiraciones por conseguir la permanencia en la segunda categoría del baloncesto nacional. Tizona llega una victoria por delante y con el average de la ida muy favorable (+36), por lo que una nueva victoria daría mucho aire a los burgaleses en los últimos meses de la presente campaña.

En la previa del duelo ante un rival directo, Denís ha querido quitar presión al equipo. “Vivimos este partido igual que todos. Nos quedan muchas finales por delante. Tenemos muchas ganas de poder disfrutar de la victoria y que esta nos dé más alegría en el día a día”, destacó.

El del domingo será la primera de las tres jornadas que los burgaleses disputarán en cuestión de seis días, antes de recibir en casa a Super Agropal Palencia y cerrar el carrusel de encuentros viajando a tierras gallegas para medirse a Ourense.

Al contrario que sus vecinos de Fibwi Mallorca, la primera temporada de Palmer tras conseguir el ascenso no está resultando nada fácil. El equipo, ahora dirigido por Juan Ignacio Díez de Acharán después de una campaña con varios cambios en el banquillo balear, se encuentra en zona de descenso con un balance de cuatro victorias y dieciséis derrotas, ocupando la penúltima posición de la tabla clasificatoria.

Uno de los nombres propios de Palmer Basket reside en la figura de Philip Scrubb, cuya irrupción en la liga está resultando determinante, algo que también ha valorado Denís en la comparecencia previa: “Es un equipo que desde la llegada de Scrubb ha cambiado muchísimo”.

Y los números así lo avalan. En los 8 partidos que ha disputado con el equipo, supera los 16 puntos de media por encuentro, sumando más de 20 de valoración.

El estilo de juego de ambos conjuntos es diferente, y eso lo ha tenido en cuenta el preparador gallego ante los micrófonos: “Es un choque de estilos en el que tenemos que imponer el nuestro desde el principio porque nos sentimos muy cómodos cuando conseguimos jugar así”.

Pese al récord negativo y las malas sensaciones que el cuadro turquesa ha dejado tras algunos encuentros, los refuerzos han ido llegando y los últimos resultados conseguidos antes del parón invitan al optimismo. En la última jornada consiguieron una victoria de autoridad en Cartagena por 66 a 82 ante uno de los rivales con los que se jugará la salvación.