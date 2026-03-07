El UBU San Pablo Burgos 2031 quiere resarcirse de la última derrota

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 quiere volver a coger impulso en El Plantío, en un nuevo encuentro eléctrico, que le enfrentará en la jornada 23 de la División de Honor Plata, al Club Cisne Colegio Los Sauces. Tras la derrota del pasado fin de semana ante el Fertiberia Puerto Sagundo, los de Samuel Trives quieren volver a sumar puntos en casa y seguir mejorando posiciones en la tabla.

Tras los últimos resultados y con un partido menos que sus rivales, los burgaleses llegan a la cita con 28 puntos y en cuarto puesto en la clasificación. Por su parte, el conjunto gallego se sitúa en undécima posición, con 19 puntos y afronta el choque en un buen momento de forma.

Las recientes victorias del Cisne ante el Fertiberia Puerto Sagunto y Fundación Agustinos Alicante, han reforzado la confianza de los gallegos, que atraviesan una dinámica positiva y tratarán de prolongarla en su visita a Burgos.

Sin embargo, los cidianos no se lo pondrán fácil, ya que juegan en territorio conocido. El Plantío se ha convertido en un auténtico fortín esta temporada. En lo que llevamos de temporada, los de orillas del Arlanzón no han tenido que lamentar una sola derrota en su propio terreno y el marcador solo ha reflejado un empate -en la jornada 7-, y ninguna derrota ante su afición.

Todo apunta, por tanto, a un duelo de alta intensidad, en el que el UBU San Pablo Burgos 2031 confiará en el empuje de su público para mantener la solidez en casa.

Enfrente, se encontrarán a un Cisne reforzado en este 2026, con la incorporación del internacional caboverdiano Bruno Landim, que ha potenciado la primera línea gallega, convirtiéndose en el mayor anotador de su equipo desde su incorporación.

Ambos conjuntos ya se enfrentaron en noviembre de 2025, en un encuentro que los de Burgos dominaron con autoridad. Ahora, los de Trives buscarán repetir aquel guion para brindar una nueva alegría a su afición y seguir creciendo en este tramo decisivo de la temporada.

El técnico del conjunto burgalés señala que Cisne "es un equipo que ha ido de menos a más y llega en el mejor momento suyo de toda la temporada, con dos victorias en casa contra dos rivales muy potentes como Puerto Sagunto y Agustinos de Alicante, que son dos equipos que van arriba”.

De hecho, añade que "está cada vez mejor, en Navidad se reforzó bien con un par de jugadores que le están dando buen rendimiento y va a ser un rival muy complicado".

El técnico pone el foco en el ritmo que imprime a los partidos. "Es un equipo que juega muy rápido, que tiene un balonmano muy alegre, muy vistoso, con mucha velocidad y chavales muy jóvenes que tienen muchísima calidad y tienen mucha ilusión y ambición", destaca.

Por ello, avisa, "va a requerir que estemos muy bien en el repliegue y que seamos duros en defensa, que estemos sólidos y unidos para que nuestra defensa no se vea sobrepasada por su velocidad y su calidad individual”.