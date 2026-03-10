El Grupo Ureta Tizona Burgos se encomienda a El Plantío para romper la mala racha

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sin tiempo para lamentarse por la derrota del domingo en tierras baleares, el Grupo Ureta Tizona Burgos afronta este miércoles (20:00 h) un nuevo reto en El Plantío con la visita de uno de los equipos más fuertes de la categoría, el Súper Agropal Palencia, en un encuentro correspondiente a la jornada 24 de la Primera FEB.

El de este miércoles será el segundo de los tres partidos que los de Denís Pombar disputen en un corto intervalo de seis días, por lo que gestionar las cargas de minutos puede ser fundamental para el devenir del choque.

Tizona buscará hacerse fuerte ante su afición para sumar una victoria de gran valor frente a un rival que llega situado en la zona alta de la tabla. Los burgaleses ocupan actualmente la 14ª posición con un balance de 5 victorias y 17 derrotas, mientras que Palencia cierra el podio de la clasificación con un sólido 16-6. Aun así, los anfitriones confían en competir de tú a tú y aprovechar el empuje del Plantío para igualar fuerzas, algo que el técnico gallego ha valorado en la comparecencia previa: “Mañana va a haber un ambiente especial porque es un derbi y eso siempre calienta los pabellones. Jugar en casa siempre es un punto positivo y está en nuestras manos marcar el nivel de competitividad”.

Los números reflejan la igualdad en varios apartados del juego. Grupo Ureta Tizona promedia 82,5 puntos por partido, muy cerca de los 83,6 del cuadro palentino. En el rebote también se prevé una batalla intensa, con 32,7 capturas de media para los burgaleses frente a las 33,4 de su rival. En el apartado de asistencias, el Tizona incluso presenta una ligera ventaja (15,2 por encuentro) respecto a las 15 de Palencia, un dato que evidencia la capacidad colectiva del equipo para generar juego.

Donde realmente marca la diferencia el equipo de Natxo Lezcano es en la valoración, un aspecto en el que los palentinos son considerablemente superiores a los azulones: 87,8 frente a los 78,7 locales.

Antes de comenzar el curso, Súper Agropal Palencia se encontraba en todas las quinielas como uno de los equipos favoritos para lograr el ascenso a la Liga ACB. A dos meses de terminar la temporada regular, los palentinos están cumpliendo con las expectativas y se encuentran en la tercera posición de la tabla con un balance de 16 victorias y 6 derrotas, justo por detrás de los gallegos de Leyma Coruña y Monbus Obradoiro. 7 triunfos consecutivos han catapultado al conjunto morado a esa posición, situándose como el equipo con la segunda mejor dinámica de la Primera FEB, sólo superados por los 9 obtenidos por los coruñeses.