Tizona busca su mejor versión ante un Ourense muy peligroso

Denís Pombar durante el partido ante el Palencia en El Plantío, del que apeló a repetir la consistencia que el Tizona demostró en algunos momentos.TOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona afronta este sábado en Ourense la primera parada de una doble salida consecutiva en Galicia, con la visita al Pazo dos Deportes Paco Paz dentro de la vigesimoquinta jornada liguera y apenas 48 horas después del último compromiso ante Súper Agropal Palencia. El equipo burgalés cerrará así un tramo de tres partidos en menos de una semana, condicionado además por dos desplazamientos largos, con la necesidad de convertir en continuidad los buenos momentos que ya dejó ver en pista en la inapelable derrota en El Plantío. Se precisa que esos destellos cuajen y den pie a unas cada vez más necesarias victorias para los azulones.

Ese fue precisamente el eje del mensaje de Denís Pombar en la previa del partido en la que el técnico gallego dejó claro que la prioridad inmediata pasa por repetir durante más tiempo la versión competitiva que el equipo ha sido capaz de ofrecer por momentos, lo que supone, a su juicio, «centrarnos en la imagen que fuimos capaces de dar durante muchos momentos» para que «se repita todos los partidos, todos los minutos y solo centrándonos en lo que toca en la siguiente posición».

Pombar situó así el foco en una idea de rendimiento semanal en la cancha antes que en cualquier cálculo clasificatorio, en una semana comprimida por el calendario y por la escasez de tiempo de trabajo en pista. El entrenador explicó además que ese es el verdadero cambio cuando el equipo enlaza partidos con tan poco margen, al afirmar que la preparación de cada duelo «tiene que ser mucho más sintética por el tiempo que tenemos para entrenar». Más allá queda «la exigencia para nosotros mismos» que pasa por «hacerlo lo mejor posible para ganar el siguiente partido. Porque si nuestro foco se va en otra mirada, al final lo único que nos estamos metiendo es una presión añadida y al final la tarea se acaba haciendo peor», advirtió.

Pombar, no fue original al afirmar que cada partido es «el más importante de la temporada y ahora mismo» es crucial la respuesta en cancha ante el Club Ourense Baloncesto, un oponente que históricamente suele deparar partidos complicados para los azulones.

Un rival, además, que exigirá una versión muy sólida del Tizona. El COB llega asentado en la décima posición, con un balance de 10 victorias y 13 derrotas, a solo dos triunfos de la zona de playoff, y viene de caer en casa ante Leyma Coruña por 59-74 en la jornada intersemanal. El conjunto gallego presenta nombres destacados como Rafa Lisboa y Gabriel Kalscheur, ambos por encima de los diez puntos de media, aunque una de sus principales fortalezas está en el funcionamiento colectivo.

Esa misma idea fue subrayada por Pombar, que dibujó al equipo de Moncho López como uno de los bloques más fiables de la competición. El entrenador del Tizona sostuvo que «Ourense es un grandísimo equipo» tanto por «cómo se conjugan los jugadores que tienen como por el nivel del trabajo técnico que han hecho durante todo el año Moncho y el staff».

No ahorró elogios al papel de Moncho López, a quien situó como una figura determinante en la identidad competitiva del COB, que «juega de memoria desde hace mucho tiempo. Con más o menos talento en diferentes posiciones, pero todos en una misma página, tanto en ataque como en defensa y con la experiencia que tiene él para leer los partidos, para hacer ajustes al plan de partido durante los mismos. Es un equipo que tanto por su intensidad defensiva, su energía, su solidaridad, como después los mecanismos o automatismos que tiene en ataque, es un equipo con mayúsculas».

En el capítulo de plantilla, la previa dejó una duda importante en torno a Gerard Jofresa, que terminó el último encuentro con molestias en un tobillo tras una mala caída. Su presencia dependerá de la evolución de esas dolencias, según avanzó el propio técnico en la nota del club. En cambio, el parte de bajas había quedado despejado en la última jornada con el regreso de ‘Totte’ Alonso tras casi dos meses fuera de la competición.

También quedó aclarada la situación de Boubou, cuyo periodo de prueba en el club ya ha concluido. Pombar confirmó que el jugador regresó a Francia para explorar opciones de futuro. Hasta su vuelta a Francia su papel ayudó al Tizona a «poder subir un puntito más la calidad en el entrenamiento, en el día a día» al contar con un jugador más «en momentos en los que hay un desgaste físico más alto».