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Nuevo cambio de entrenador en el UBU San Pablo Burgos en plena temporada. El club burgalés anuncia la incorporación de Dani Gordo como nuevo entrenador, en sustitución de Samuel Trives. El técnico (Valladolid, 1981) firma con el club burgalés por tres temporadas más lo que resta de la actual, asumiendo así la dirección del proyecto deportivo a largo plazo.

Gordo llega a Burgos avalado por una amplia trayectoria en el balonmano nacional e internacional. Posee la EHF Master Coach Pro Licence, máxima titulación europea para entrenadores, y cuenta con una dilatada experiencia tanto en el desarrollo de jugadores como en la gestión de equipos en competiciones de alto nivel.

A lo largo de su carrera ha dirigido equipos de primer nivel como ABANCA Ademar León, club con el que vivió dos etapas diferentes en el banquillo del primer equipo y con el que logró volver a situar al conjunto leonés en competiciones europeas.

También ha entrenado a Viveros Herol BM. Nava, con el que se proclamó campeón de la División de Honor Plata 2018/2019 y el consecuente ascenso a ASOBAL. Además, ha acumulado experiencia internacional tras dirigir al Meshkov Brest bielorruso, con el que consiguió el título nacional de liga en 2022, al Al-Ahly egipcio y a la selección nacional masculina de Brasil, Turquía e Islas Feroe, ampliando así su visión del balonmano europeo y su capacidad para gestionar vestuarios en contextos competitivos de alto rendimiento.

Con su incorporación, el UBU San Pablo Burgos 2031 inicia una nueva etapa deportiva con el objetivo de seguir consolidando el proyecto y aspirar a los retos más ambiciosos del balonmano nacional.

Samuel Trives, que asumió el mando tras el adiós precipitado de Jorge Berzosa continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo, aportando su experiencia, conocimiento del vestuario y compromiso con el proyecto. El club también quiere "agradecer públicamente el trabajo realizado por el técnico madrileño, que asumió la dirección del equipo con la temporada ya iniciada y ha logrado mantener al conjunto cidiano en los puestos de honor de la segunda categoría nacional".