El Grupo Ureta Tizona Burgos, ante la salida más difícil

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos afronta un reto de altura ante el líder de la competición, el Leyma Coruña. Choque que comenzará a las 20.30 horas en el Coliseum de A Coruña. Después de lo acontecido el pasado sábado en el Paco Paz de Ourense, el equipo de Denís Pombar tratará de mantener esos buenos minutos que mostró ante el equipo orensano y buscará la forma de generar dudas a un Leyma Coruña al que ya venció en la Copa España allá por el mes de noviembre. “Tenemos que ser capaces de repetir el nivel emocional que hemos mantenido en Ourense”.

No ha sido una semana fácil para la salud del Grupo Ureta Tizona, y la prueba de ello es la ausencia en la convocatoria de Andy Huelves, que no viajará con el equipo por la gastroenteritis que ha sufrido durante la semana. Otro de los interrogantes recae sobre la figura de Gabriel Gil, que también se ha visto afectado en las últimas horas por el virus que sobrevuela la plantilla burgalesa.

Una convocatoria que podrá contar con un nombre nuevo en la lista, y es que se ha anunciado en el día de hoy la incorporación del escolta nigeriano Mike Nuga, que será de la partida a partir de hoy tras completar los trámites de su fichaje por la entidad castellana.

El líder con el orgullo herido

El equipo coruñés afronta este nuevo compromiso liguero tras sumar la segunda derrota de la temporada (tercera contando la Copa España) en su visita al Súper Agropal Palencia. Los de Carles Marco llegan a la cita con un bagaje de 22 triunfos en 24 encuentros disputados en la Primera FEB. Los gallegos buscarán regresar por la vía rápida a la liga ACB, de donde descendieron la pasada campaña.

La plantilla cuenta con grandes referentes en la categoría, como Ilimane Diop o Paul Jorgensen. En sus filas también figuran hasta 6 jugadores con pasado reciente en Tizona.

Incluso el propio Carles Marco fue jugador del equipo burgalés en sus últimos años como jugador. El cuadro naranja no podrá contar en el día de mañana con Dino Radoncic, que se perderá lo que resta de temporada tras serle diagnosticada una trombosis venosa.

Sobre el rival, Denís ha destacado la dificultad del encuentro, pero también ha señalado que será una buena prueba para demostrar que “no hay excusas”. “Lo que nos queda de aquí a final de temporada es apretar los dientes y estar juntos. Mentiríamos si dijéramos que no es una pista complicadísima. Son capaces de hacer muchas cosas bien y eso les lleva a la excelencia”.