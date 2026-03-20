Sin margen de error para el Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La lucha por el título y por la permanencia continua este fin de semana con la disputa de la tercera jornada de la segunda fase de División de Honor. Recoletas Burgos Caja Rural jugará este domingo 22 de marzo, nuevamente en Madrid (12.30 horas), frente al Societe Generale Liceo Francés, con el objetivo de mantener la segunda posición, en la pelea por las posiciones de play off.

El conjunto madrileó ha regresado con toda la ambición a División de Honor, 18 años después, para terminar clasificándose entre los seis primeros clasificados de la tabla, por lo que no va a poner las cosas fáciles a los burgaleses.

El técnico gualdinegro, José Basso, es consciente de ello, y por eso ha preparado con intensidad este compromiso, tras haber cosechado una derrota ante Complutense Cisneros (30‐20) el fin de semana pasado, en un mal partido por parte del Recoletas Burgos Caja Rural; de ahí que en este encuentro el único objetivo sea una victoria que permita revertir la situación.

Los burgaleses se toparon en el campo de la Complutense de Madrid con un rival muy motivado, y no hallaron ideas para romper la férrea defensa local, lo que trajo consigo frustración y bloqueo a la hora de defender su línea de marca, dando lugar a numerosas indisciplinas.

"Tenemos que recuperar esa confianza para enfrentarnos a un Liceo que está haciendo las cosas bien, que viene de jugar pese a la derrota un muy buen partido frente a Silicius Alcobendas (24‐14)", destaca el técnico del conjunto burgalés. Basso añadía que "es momento de demostrar de lo que somos capaces, haciendo un buen juego".

Respecto al cuadro madrileño, considera que es “un equipo que sabe aprovechar bien las oportunidades, que llega fácil a la línea de 22 contraria, con un juego compacto y muy dinámico de su quince”, sumando muchos puntos, lo que deberán contrarrestar con esas ganas que caracterizan al equipo burgalés, y con la calidad de su juego de delantera, y la experiencia de sus tres cuartos.

Los burgaleses llegan a este duelo de la segunda vuelta de la liga regular, con un empate ante Silicius Alcobendas (tercer clasificado) y una derrota frente a Complutense Cisneros (cuarto), que lo posiciona en la segunda posición con 42 puntos, a seis del VRAC Quesos Entrepinares, líder, cinco más que su inmediato perseguidor y a 20 puntos del Liceo Francés, que ocupa actualmente la sexta plaza en la Clasificación con 22 puntos.

En los dos enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada, el conjunto Burgalés se ha impuesto por un contundente 20‐42 en Copa del Rey y 45‐0 en Liga. El cuerpo técnico podrá contar con los internacionales, tras finalizar los compromisos con la selección, lo que debe servir de impulso para sumar una victoria y recuperar las buenas sensaciones de cara a las próximas citas. “La vuelta de los internacionales para esta fase final de la fase regular y las eliminatorias de liga, va a mejorar aspectos del equipo, sobre todo a nivel de contacto”.

El técnico Nicolás Herreros explicó que “ha sido una semana de intensidad y preparación”, ya que el objetivo es “dar la mejor versión” en el estadio “Ramon Urtubi” de Hortaleza. Supone “un reto que se afronta con seriedad y ganas de mostrar todas las armas con las que cuenta el equipo”.