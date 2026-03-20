El camino hacia la permanencia del Recoletas Salud San Pablo Burgos pasa por Zaragoza

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta una final anticipada en el camino hacia la permanencia, con un encuentro clave frente a Casademont Zaragoza, que se disputará este sábado, desde las 21:00 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe. El equipo que dirige Porfi Fisac, con seis victorias y fuera de los puestos de descenso, se enfrentará al conjunto comandado por Joan Plaza, en la misma situación clasificatoria, en un duelo clave para ambos en la pelea por conservar la categoría.

La excelente victoria frente a Kosner Baskonia de la pasada jornada les permitió a los castellanos abandonar la penúltima plaza de la tabla, en un triunfo que el entrenador Porfi Fisac espera que no haya cambiado la mentalidad de sus pupilos: “Espero que sigan en la misma idea de hambre, de necesidad, de empuje y de que realmente hemos dado pasos importantes, pero no hemos logrado nada. Hasta que no tengamos la posibilidad de salvarnos, este equipo tiene que seguir con un grado de energía como si cada día que estemos jugando, nos estemos jugando el futuro”.

El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos destacó el progreso de la plantilla que dirige: “El grupo está dando pasos hacia delante, el grupo está creciendo, pero no creo que estemos todavía al máximo nivel que podemos dar. Me agrada que sigamos creciendo". Añadió que "yo soy feliz cuando mis jugadores cada día van creciendo, a veces juegan mejor, a veces meten más, pero necesito que sigamos confiando en crecer”.

El trabajo individual de cada jugador será la clave para que el equipo siga conquistando las importantes victorias que necesita para permanecer en la Liga Endesa, algo sobre lo que ha incidido Fisac: “O jugamos todos al máximo nivel o aquí no vamos a conseguir el objetivo. No se puede negociar el grado de intensidad, de ambición y de exigencia que cada uno, y que yo mismo debo tener conmigo mismo, tiene que tener en cada uno de los entrenamientos y en cada uno de los minutos que cada uno de mis jugadores juega”.

Casademont Zaragoza recibirá al Recoletas Salud San Pablo Burgos desde la decimosexta posición de la clasificación de Liga Endesa, una por debajo de los burgaleses, con idéntico balance de 6 victorias y 16 derrotas, en un triple empate con MoraBanc Andorra, que ahora marca el puesto de descenso.

Los aragoneses, dirigidos por Joan Plaza desde la ventana FIBA de febrero, acumulan una racha de siete derrotas consecutivas, la más reciente encajada a domicilio frente a Unicaja (112-89). En el encuentro, destacaron el ala-pívot Devin Robinson (17 puntos y 4 rebotes para 17 créditos de valoración), el base Justin Wright-Foreman (15 puntos y 3 rebotes para 12 créditos de valoración) y el escolta Joaquín Rodríguez (10 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para 12 créditos de valoración).

A nivel global, ha sobresalido la aportación en la temporada del alero Santi Yusta, el tercer jugador de la Liga Endesa en valoración (18,4 créditos de media) y el segundo máximo anotador (17,3 puntos promedio), así como las del ala-pívot Devin Robinson, primero en lanzamientos de dos (5,7 por partido) y segundo en rebotes defensivos (4,6 capturas de media), y del pívot Bojan Dubljevic, el quinto jugador en rebotes ofensivos (2,1 capturas por partido.

El compromiso del sábado será especial para el entrenador de los burgaleses Porfi Fisac, que se mantiene como el técnico que más partidos ha dirigido a Casademont Zaragoza en su historia, una circunstancia sobre la que el segoviano ha apuntado: “Para mí, es un partido difícil porque no quiero que pierda ninguno de los dos nunca. Y alguno tiene que perder. Ahora mismo, defiendo una situación en la que para nosotros es vital el partido, igual que para ellos".

Afirmó que "es verdad que a la liga todavía le queda recorrido, pero entiendo que este partido nos reafirmaría lo que hemos estado trabajando y lo que hemos estado consiguiendo. Realmente, sería ese paso definitivo para ver que estamos enganchados a la liga y que estamos con opciones de poder salvarnos”.