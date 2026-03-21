Muneta: "Podemos meternos otra vez en la pelea y pasa por ganar al Valladolid"

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El Mirandés recibe este domingo, a las 16.15 horas, al Valladolid, al que la llegada al banquillo de Fran Escribá hace un mes le ha cambiado de forma total. Un Mirandés que debe ganar para optar a la salvación, algo de lo que el técnico rojillo, Antxon Muneta, es consciente. Y el mensaje es claro, "hay que ir con ganas, con toda la ilusión de sacar el partido".

La situación del equipo en la clasificación hace que no solo haya que trabajar el aspecto táctico, también en el mental. "yo creo que es que los golpes ahora duelen más". Muneta insiste en que hay margen aún, "quedan 12 semanas, son 36 puntos, es verdad que es difícil, sí, muy difícil, pero tú ganas al Valladolid este domingo y luego te vienen tres partidos en una semana, en el que son nueve puntos que se juegan en siete días". Insiste en que "podemos meternos otra vez en la pelea y pasa por ganarle al Valladolid".

Muneta destaca que pese a que el equipo genera ocasiones no marca, y admite que "el equipo no ha reaccionado para bien. Hay que ir a cada partido un poquito, porque estas últimas semanas hemos generado muchísimas situaciones, muchísimas situaciones de gol".

El equipo, cuando asumió el mando, había conseguido ser más solido en defensa, pero esa consistencia se ha ido quebrando en los últimos partidos. "Se había conseguido dar un pasito y parecía que sí, pero estas últimas semanas se ha vuelto a dar ese paso atrás que te hace alejarte un poquito", asegura.

Sobre el partido ante el Valladolid, Muneta afirma que "nos da igual el rival, nosotros vamos a ir a ganarles". Asegura que "vamos a salir desde el minuto uno a por ellos y es lo que vamos a intentar".