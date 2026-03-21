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El Burgos Burpellet BH logró su primera victoria del 2026 de la mano de José Manuel Díaz, quien alzó los brazos en la Clàssica Terres de l’Ebre. El escalador jienense fue el más fuerte en la subida final al Castillo de Paüls, rematando el grandísimo trabajo realizado por sus compañeros en los kilómetros finales de la carrera. Hasta siete morados comandaron el pelotón en la aproximación a meta, controlando todos los ataques de los rivales. En las últimas rampas, Díaz Gallego aceleró con fuerza y logró su segunda victoria como morado, tras la conseguida en Torres Vedras en 2023. Jesús Herrada (6º) y Sergio Chumil (7º) acabaron también en los puestos delanteros.

El equipo burgalés acudió a la tercera edición de la clásica tarraconense con un equipo de gala, casi idéntico al que tomará la salida este lunes en la Volta a Catalunya. Varios de los morados habían completado una provechosa concentración en altitud en las últimas semanas, llegando a esta carrera en un gran estado de forma. Siendo todos ellos escaladores, esperaron su oportunidad en los kilómetros finales, un terreno sin grandes puertos, pero con muchos repechos en los que se rompió la carrera.

Adrián Fajardo y José Luis Faura fueron de los primeros en moverse para controlar los ataques de los rivales, mientras que Josh Burnett y Sergio Chumil llegaron a entrar en un corte peligroso que se formó en la subida a Gandesa. El pelotón fue perdiendo unidades poco a poco y Mario Aparicio fue el siguiente en acelerar la marcha para no dejar ir a una fuga. A unos 20 kilómetros del final, el Burgos Burpellet BH decidió tomar el mando del pelotón y posicionó a siete corredores al frente del grupo.

Mario Aparicio, Josh Burnett, José Luis Faura y Merhawi Kudus hicieron un enorme trabajo marcando un fuerte ritmo en las subidas y bajadas para lograr atrapar al único ciclista que resistía escapado en solitario. En la subida final a Paüls, dieron todo lo que tenían para seleccionar el grupo y evitar ataques de otros equipos. Llegó el momento de los tres últimos morados: Sergio Chumil, Jesús Herrada y José Manuel Díaz aguantaban entre los diez más fuertes a pocos metros del final. El guatemalteco intentó tomar la delantera, pero finalmente fue el jienense quien se puso en primera posición en las últimas curvas y conquistó la victoria.

El equipo burgalés celebra la victoria.Rafa Gómez / Sprint Cycling Agency

José Manuel Díaz señalaba que “ha sido un final muy agónico, incluso mucho más de lo que esperaba, pero hemos conseguido la victoria. Juanpe ha hecho la carrera muy dura, arrancando desde lejos. Sabíamos que un corredor así no se podía ir, porque podía llegar a meta".

Añadí que "he conseguido la victoria, pero, como se ha visto, sin el equipo hubiese sido absolutamente imposible. Todos han hecho un trabajazo para coger a Juanpe y han endurecido la subida final. Me lo han puesto bastante fácil, al tener yo buenas piernas, y solo he tenido que rematar gracias a ellos".

Después, añadía, "me he dedicado a controlar a los primeros corredores en los metros finales. Sabía que tengo un buen final en este tipo de llegadas y que podía optar a la victoria de esta manera. Ahora a por la Volta a Cataluña, donde sabemos que habrá un nivel excepcional”.