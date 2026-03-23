El nuevo UBU San Pablo Burgos de Dani Gordo se examina en la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Plantío vuelve a vestirse de gala este martes, 24 de marzo (20:00 horas), para acoger una cita de altura en la Copa del Rey. El UBU San Pablo Burgos 2031 recibe al Bada Huesca en una eliminatoria a partido único que medirá el gran momento del conjunto cidiano frente a un rival de Liga ASOBAL que llega necesitado de resultados.

El equipo rojinegro afronta el encuentro en una dinámica claramente positiva en la competición liguera, donde ha encadenado actuaciones solventes que han reforzado su confianza y su identidad competitiva. El crecimiento del grupo en las últimas semanas, especialmente en El Plantío, ha consolidado a los burgaleses como un bloque sólido, capaz de competir a alto nivel y con argumentos tanto ofensivos como defensivos.

A este contexto se suma uno de los grandes focos del partido: el debut liguero de Dani Gordo al frente del banquillo del UBU San Pablo Burgos 2031. El técnico inicia su etapa en un escenario de máxima exigencia, con una eliminatoria copera ante un rival de superior categoría, lo que convierte el encuentro en una primera prueba de alto nivel. Su incorporación busca dar un impulso al equipo en el tramo decisivo de la temporada, y el duelo ante Huesca puede marcar el punto de partida de esa nueva etapa.

Enfrente estará un Bada Huesca que atraviesa una situación complicada en la Liga ASOBAL, donde ocupa la 14ª posición, en zona de peligro, y llega tras una racha de resultados adversos. El conjunto oscense se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia, lo que añade presión a su rendimiento, aunque no resta un ápice de potencial a una plantilla con experiencia, físico y jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel. En el plano individual, destaca el lateral izquierdo Frank Cordiés, uno de los referentes ofensivos del equipo y situado en el Top 10 de máximos goleadores de la ASOBAL, lo que le convierte en una de las principales amenazas para la defensa burgalesa.

Precisamente esa diferencia de categoría convierte al equipo visitante en favorito sobre el papel, pero el contexto del partido introduce matices que equilibran la balanza. El Burgos jugará sin la presión del resultado, arropado por su afición y con la confianza que otorga su buen momento, mientras que el Huesca deberá gestionar la exigencia de no fallar ante un rival de inferior categoría en plena situación delicada en liga.

Además, el encuentro tendrá un componente especial en clave individual con el reencuentro de Miguel Malo con el Bada Huesca. El jugador cidiano inició allí su carrera deportiva y ha desarrollado toda su trayectoria en el conjunto oscense hasta su llegada esta temporada al UBU San Pablo Burgos 2031, lo que añade un matiz emocional a la cita.

Desde el punto de vista táctico, el ritmo de partido será uno de los aspectos determinantes. El UBU San Pablo Burgos 2031 tratará de imprimir velocidad y aprovechar el empuje de El Plantío para incomodar a su rival desde el inicio, mientras que el Bada Huesca buscará imponer su mayor físico y experiencia para controlar el juego y minimizar errores. La eficacia en portería, la solidez defensiva burgalesa y la gestión de los momentos clave marcarán el desarrollo de un encuentro que, en eliminatorias de este tipo, suele decidirse por detalles.

Con todo, la cita se presenta abierta. El Bada Huesca llega como favorito por categoría, pero la dinámica actual de ambos equipos, el factor cancha y el estreno de Dani Gordo al frente del conjunto burgalés invitan a pensar en un partido igualado, con opciones reales de sorpresa si el UBU San Pablo Burgos 2031 logra llevar el duelo a un final ajustado.

Gordo señaló que "espero que nos sirva de cara a crecer sin renunciar a nada. Está claro que es una eliminatoria de Copera, que jugamos en casa, y nosotros tenemos que afrontarlos con un espíritu de crecimiento, de poder competir y mejorar en diferentes fases del juego, que nos ayuden a ser más competitivos en un medio plazo”.