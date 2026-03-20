Dani Gordo: “Venimos a hacer algo bonito para la ciudad y el club”

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El UBU San Pablo Burgos 2031 ha presentado este jueves a Dani Gordo como nuevo entrenador del primer equipo en un acto celebrado en las instalaciones de Itesal Ventanas, patrocinador del club. El técnico dirigirá al conjunto burgalés hasta el final de la presente temporada y las tres siguientes, en una apuesta firme de la entidad por su liderazgo y experiencia.

El director deportivo del club, Nacho González, abrió la comparecencia agradeciendo la implicación de Itesal “con el deporte burgalés y el balonmano” y destacó la incorporación de Gordo como un paso estratégico para el crecimiento del proyecto: “Para nosotros tener a Dani Gordo como entrenador es un éxito enorme, por su amplísima experiencia en el balonmano de Castilla y León, nacional e internacional”, dijo González, resaltando su trayectoria en Champions y como seleccionador internacional.

Además, puso en valor su perfil formador de jugadores y su apuesta por el proyecto de Burgos, a pesar de que otros equipos le contactaron.

Durante el acto también se anunció la celebración del I Trofeo Diputación de Burgos, que se disputará este viernes 20 de marzo a las 20:00 horas, en el Pabellón Los Nogales de Roa de Duero, y que enfrentará al UBU San Pablo Burgos 2031 con el Tubos Aranda Villa de Aranda. Por su parte, el representante de Itesal Ventanas subrayó la relevancia del fichaje para la temporada: “Es uno de los hitos más importantes del curso. Estamos convencidos de que con él, el equipo va a pelear al máximo”.

En su primera intervención como nuevo entrenador cidiano, Dani Gordo explicó los motivos de su llegada y el enfoque con el que afronta esta nueva temporada. “Lo que me ha movido a tomar esta decisión es el cariño de las personas que forman el club. Creo que hay posibilidades de conseguir algo bonito para la ciudad, para el deporte de Burgos y para la provincia”, apuntó Gordo.

El técnico destacó el potencial del proyecto burgalés y el compromiso que exige: “Burgos es uno de los mejores proyectos que hay ahora mismo en el balonmano nacional. Los protagonistas somos nosotros y tenemos que asumir esa responsabilidad con trabajo diario y, si es posible, con éxitos”.

El nuevo entrenador rojinegro también puso el foco en el grupo y en la cultura de equipo, donde ha encontrado a unos jugadores “con muchas ganas y un club que se preocupa mucho por el bienestar personal y profesional de sus jugadores”.

“Eso hay que devolverlo con responsabilidad y rendimiento”, subrayó. En el plano deportivo, el técnico avanzó que dará continuidad al trabajo previo: “Me voy a apoyar mucho en el trabajo que han hecho Jorge Berzosa y Samuel Trives durante la temporada. Es una base muy aprovechable sobre la que iremos introduciendo nuestras ideas”.

Asimismo, valoró de forma muy positiva la continuidad de Trives en el cuerpo técnico, como segundo entrenador. “Samuel es historia del balonmano. Tiene una experiencia enorme y un conocimiento profundo de la categoría. Es un acierto contar con él”, recalcó Gordo.

Por último, Gordo apeló a la ambición colectiva en el tramo final de la temporada: “El objetivo es hacer algo bonito, que todos acabemos satisfechos y orgullosos del trabajo realizado. Burgos ha pasado por temporadas duras, pero han sido también de crecimiento, y ahora tenemos la responsabilidad de dar un paso más”.

Con esta incorporación, el UBU San Pablo Burgos 2031 refuerza su estructura deportiva con la mirada puesta en el presente y en el desarrollo a medio y largo plazo, consolidando un proyecto que sigue creciendo dentro del balonmano nacional.