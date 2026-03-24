Las grandes Clásicas de Flandes aguardan al Burgos Burpellet BH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El inicio de la primavera trae consigo el regreso de las grandes clásicas del ciclismo mundial en la región belga de Flandes y en ellas participará por primera vez el Burgos Burpellet BH. Después de su positivo debut del mes pasado en la Omloop Nieuwsblad y la Kuurne-Bruselas-Kuurne, los morados afrontarán ahora otras ocho carreras adoquinadas en Bélgica en las próximas cuatro semanas. Las primeras citas serán las más exigentes, pertenecientes todas ellas al UCI WorldTour: el Tour de Brujas (miércoles 25), la E3 Saxo Classic (viernes 27), In Flanders Fields (domingo 29) y A través de Flandes (miércoles 1) supondrán un auténtico reto para el conjunto burgalés, antes de su debut en un monumento, el Tour de Flandes, el próximo 5 de abril.

De cara a estas cuatro carreras en Bélgica, el Burgos Burpellet BH acude con un bloque de once corredores que irán alternando su participación en cada una de ellas según el perfil de la prueba. Regresan seis de los ciclistas que ya participaron en el Opening Weekend, sumando un valioso aprendizaje: Daniel Cavia, César Macías, Clément Alleno, Georgios Bouglas, Vojtech Kmínek y Alex Mayer. A ellos se unen ahora el burgalés Rodrigo Álvarez, Jambaljamts Sainbayar y Tomoya Koyama, tras haber competido en Taiwán, así como el todoterreno Hugo de la Calle y Eric Fagúndez, que corrió recientemente el Campeonato Panamericano.

La primera de las grandes clásicas será la Ronde Van Brugge - Tour of Bruges, el miércoles 25, destinada a los velocistas y corredores rápidos, ya que no incluye colinas en su recorrido completamente llano. La prueba anteriormente conocida como Clásica Brujas-De Panne ha modificado radicalmente su diseño habitual, que ahora se compone de varios circuitos en torno a la ciudad de Brujas.

El trazado de 203 kilómetros lo componen un primer bucle de 85 kilómetros hacia el sur, que circula por las localidades de Torhout, Wingene y Beernem, y otro hacia el norte de 59 kilómetros, que se repite en dos ocasiones, atravesando Oostkamp y Damme. En este último se incluye el Brieversweg, tramo adoquinado de 1300 metros, que será la principal dificultad, junto con la posible aparición del viento, antes de la esperada resolución al sprint.

Dos días después tendrá lugar la E3 Saxo Classic, que sí incluye un total de 16 colinas y una decena de tramos adoquinados. La carrera comenzará y finalizará en Harelbeke, presentando un recorrido de 209 kilómetros sin apenas tramos tranquilos. En la primera hora de carrera, los ciclistas se enfrentarán a los sectores de pavés del Holleweg y el Paddestraat. Subidas como La Houppe, el Oude Kruisberg o el célebre Oude Kwaremont, por una nueva vertiente, serán algunos de los primeros puntos calientes.

En el ecuador de la jornada, se sucederán subidas como el Taaienberg o el Eikenberg, aunque el momento decisivo llegará a 45 kilómetros de meta, con el encadenado de Paterberg y Oude Kwaremont, esta vez por la vertiente tradicional. Los últimos obstáculos a superar serán el pavés del Varentsraat y la subida al Tiegemberg, que darán paso a unos 14 kilómetros finales llanos de retorno hasta Harelbeke.

El domingo 29 será el turno de In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, nueva denominación de la Gante-Wevelgem, que cambia su punto de partida tradicional. La prueba de 240 kilómetros comenzará ahora en Middelkerke, junto a la costa, manteniendo sin cambios su zona decisiva de colinas y adoquines. Las dos horas iniciales de carrera son completamente llanas y favorables para las fugas, buscando los dos primeros sectores de pavés en torno al kilómetro 90 de carrera.

Habrá que esperar hasta el kilómetro 135 para ver las colinas, haciendo un primer paso por el Scherpenberg, el Baneberg y el encadenado de Monteberg y el adoquinado Kemmelberg. Se pasará después por tres célebres tramos de tierra que conmemoran la Primera Guerra Mundial: Hill 63, Christmas Truce y The Catacombs. A partir de ahí se buscará el segundo paso por el Kemmelberg y se repetirán los ascensos previos, finalizando con un tercer paso por el Kemmelberg, esta vez en la vertiente sin adoquines. Quedarán entonces unos 30 kilómetros llanos en dirección a Wevelgem, donde se conocerá al ganador.

Este póquer de carreras se completará el miércoles 1 de abril con Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre, última toma de contacto con los adoquines previa al Tour de Flandes. Otra durísima carrera de 185 kilómetros entre Roeselare y Waregem con una docena de colinas y otra docena de tramos de pavés en su recorrido. Como es habitual en estas pruebas, la primera hora de carrera es la única completamente llana, rumbo a ascensos como el Volkegemberg.

Allí comenzarán los circuitos en torno a Oudenaarde, subiendo en dos ocasiones muros como los del Berg ten Houte, el Knokteberg-Trieu y el Hotond y sectores adoquinados como el Mariaborrestraat. El Einkenberg y el Nokereberg serán los últimos grandes ascensos, intercalados con largos caminos de pavés como los de Doorn, el Huisepontweg o el Herlegemstraat, que acabarán de romper el grupo de favoritos antes de dirigirse hacia la meta en Waregem.