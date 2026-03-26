Tizona regresa a El Plantío con siete finales por la permanencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona regresa a El Plantío con la necesidad de convertir en victorias las buenas sensaciones que en ciertos momentos ha evidenciado en las últimas jornadas. Hay margen, pero le quedan sólo siete partidos para asegurar la permanencia en Primera FEB y el siguiente examen llegará en casa ante un Grupo Alega Cantabria reforzado por su reciente victoria frente al Movistar Estudiantes.

Aunque los marcadores no han acompañado en los últimos compromisos, el Tizona sí ha dejado una imagen competitiva cada vez más sólida, capaz de sostenerse durante más minutos. Ahí situó Pombar una de las claves del momento que atraviesa el equipo, al advertir de que la exigencia del grupo debe ser lo “suficientemente alta” para reducir la presión de los finales apretados y llegar con opciones reales al desenlace.

Enfrente estará un Grupo Alega Cantabria que ocupa la duodécima plaza, con un balance de 10 victorias y 14 derrotas, y que llega a El Plantío después de imponerse en el Vicente Trueba al Movistar Estudiantes por 80-78. El triunfo, resuelto con una canasta casi sobre la bocina de Reggie Johnson, confirmó el crecimiento competitivo de un rival que se ha reforzado bien durante la temporada y que mantiene margen para mirar hacia arriba.

Pombar puso el foco precisamente en Johnson, referente ofensivo del conjunto cántabro, del que destacó que tiene “un talento increíble”.

Después de los dos desplazamientos consecutivos a Galicia, el equipo de Denís Pombar vuelve a su cancha en un momento en el que puede hacer jugar a su favor la importancia de jugar al abrigo de su afición y recordó que el equipo también debe alimentar ese ambiente durante el partido. “Es nuestra responsabilidad que el empuje de la afición se mantenga durante todo el partido», admitió el técnico coruñéz que reconoció que el vestuario tenía «muchas ganas de volver». «Ojalá jugáramos todos los partidos de aquí a final de temporada en casa», broméo.

El regreso a Burgos coincide además con una mejora en el parte físico. Pombar recupera a Gabriel Gil y a Ayoze Alonso, baja de última hora en A Coruña, mientras que no podrá contar con Andy Huelves, todavía condicionado por la enfermedad que afectó a parte de la plantilla la semana pasada y por unas molestias previas en el tobillo.