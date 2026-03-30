Burpellet BH: un «escaparate magnífico» que multiplica por seis el impacto de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación seguirá apostando por el Burpellet BH para expandir la marca Burgos Origen y Destino por todo el mundo. Y lo hará con un nuevo acuerdo de patrocinio, de cara a 2026, por un importe de 670.000 euros. La cifra más alta hasta la fecha, tal y como señalaba este lunes el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, en reconocimiento al «escaparate magnífico» de un club que el pasado año multiplicó por seis la cantidad invertida hasta alcanzar los 4,3 millones.

Pese a tratarse de «contratos muy exigentes desde el punto de vista de la contraprestación», Suárez destacó la «proyección internacional impecable» del Burpellet BH. En este sentido, recordó que el club está obligado a lucir el logotipo de Origen y Destino durante 195 días por ejercicio, lo que contribuye a reforzar una marca de promoción turística que va más allá de la Vuelta Ciclista a Burgos (masculina y femenina) al abordar otras propuestas como el Plan Estratégico de Cicloturismo que afronta su «año de arranque».

«Llevamos el nombre muy orgullosamente por todo el mundo», aseguraba el mánager del Burpellet, Julio Izquierdo, mientras indicaba que «el 80% de la temporada estamos corriendo fuera». Se trata, además, del «único equipo que lleva el nombre de una ciudad y de una provincia en la categoría en la que estamos». No en vano, el club requiere la implicación de una veintena de patrocinadores porque «la situación no es para tirar cohetes». Y es que la inflación, que a todos nos afecta, ha disparado el precio del «material de las bicicletas, los hoteles y los vuelos». Así las cosas, no dudó en advertir que «el equipo necesita más ingresos».