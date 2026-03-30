"No necesitamos un golpe para reaccionar e ir a por el partido"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés regresa a la lucha por la salvación en un partido en el que recibirá este martes, a las 19.00 horas, al Albacete. Un choque llega después de un empate ante el Córdoba que sabe a poco ante las necesidades de puntos de los Antxon Muneta. El técnico del conjunto rojillo señala que "sigo pensando que nos dejamos dos puntos y habrían sido mucho mejores porque habríamos recortado más, pero seguimos ahí y lo vemos de tal manera que si ganamos mañana estamos seguros que nos vamos a meter en la pelea".

Al ser los primeros en jugar, poder ganar el martes ante el Albacete es una manera de meter presión a los rivales con los que se juega la salvación. "Es algo que tenemos que primero ganar y eso va a ser una baza a favor, seguro. Si siendo perseguidor ganas, al que está por encima se ve un poco más apretado", sostiene.

Reconoce que ante el Córdoba no faltó ambición pero "nos faltó gasolina. Ellos hicieron cambios que les dieron un punto extra que era muy difícil de parar". A eso se suma que el Córdoba "es un equipo que todo el rato va muy hacia adelante y en esos momentos la forma de ganarle al Córdoba, queríamos ganarle, la forma de ganarle era pillar una contra". Incidió en que "la forma de ganar era así, defender bien y pillar alguna contra. Por desgracia no lo conseguimos hacer".

El Mirandés se mide a un Castellón que llega en la zona templada de la clasificación, con casi sin posibilidad de llegar al play off y ya salvado, por lo que la necesidad de ganar del Mirandés se tiene que notar "desde el pitido inicial, vamos a ir a por el partido, de eso no hay ni una duda".

El Albacete está en una zona de la clasificación en la que "me imagino que lo verán desde el punto de vista de enganchar unos resultados para ver si pelean por meterse al sexto puesto", pero, añade "la necesidad nuestra está muy por encima y lo tenemos que hacer ver desde que pite el árbitro".

Por ello, sostiene, y así selo ha transmitido a los jugadores, que "no necesitamos recibir un golpe para reaccionar y para ir a por el partido. Vamos a ir desde el pitillo inicial". Además, "tenemos que aprovechar este momento que tenemos para ponernos más cerquita a la salvación, en casa, con nuestra gente, contra un equipo que no está ni arriba del todo ni abajo del todo".

Muneta destacó la irrupción de Unax del Cura, "en el momento que decidí meterlo al campo era porque sabía que el chaval tiene condiciones para ayudarnos y para jugar en la categoría, pero es que su producción para el equipo está siendo muy grande".