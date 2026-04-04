Nuevo partido clave para el Recoletas Salud San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos afrontará a domicilio un nuevo partido clave en el camino hacia la permanencia en la Liga Endesa. El equipo que dirige Porfi Fisac se medirá a Dreamland Gran Canaria, este sábado, a partir de las 20:00 horas, en el Gran Canaria Arena, en busca de la que sería la séptima victoria de la temporada de acb.

“En las cabezas también se juegan los partidos, el hombre se compone de un estado físico y de un estado mental. No te podría describir bien en qué estado podrían estar ellos. Lo que sí tengo claro es que nosotros sabemos qué tipo de partido es, tenemos claro por lo que vamos a estar jugando hasta el final del año y eso es lo que más nos importa”, señala el técnico, Porfi Fiscac.

Porfi Fisac hablaba de las dinámicas de resultados y de cómo cada partido supone una nueva batalla: “Lo más bonito que tiene el baloncesto es que no importa lo que ha sucedido, solo importa el presente y ni siquiera importa el futuro. Para nosotros, vivir del día a día es lo más importante que tenemos".

Sobre la disponibilidad de los juzgadores, "no sé qué jugadores tendremos, quién llegará o no llegará. Sé que lo que nos jugamos es un partido vital para nosotros, con la importancia que tiene enfrentarte a equipos a los que estás cercano en la clasificación".

Lo fundamental es que "para nosotros una victoria en Gran Canaria nos abriría un abanico diferente al que tenemos ahora mismo”.

En una semana de cambios en la plantilla, con la finalización de la vinculación con el pívot Augusto Lima y con la incorporación del escolta estadounidense Jaden Shackelford, que se espera que aporte potencial anotador al equipo, el cuerpo técnico ha estado cuidando al base Raul Neto, siguiendo de cerca su evolución e intentando recuperar una buena versión para que pueda participar en el partido de este sábado.

El técnico segoviano hablaba de las posibilidades que le ofrece el roster actual para componer los quintetos: “Con la baja de Lima, tenemos tres interiores para poder jugar en el puesto de cinco y el resto de posiciones -dos, tres, cuatro- siempre son posiciones un poco más alternas, en las que puedes usar a varios jugadores, con distintas movilidades”, explicaba Fisac.

Dreamland Gran Canaria recibirá al Recoletas Salud San Pablo Burgos desde la decimocuarta posición de la clasificación, en una dinámica de cinco derrotas consecutivas. El conjunto de Jaka Lakovic cayó en su último encuentro ante Asisa Joventut (92-84), donde los más destacados fueron el ala-pívot Pierre Pelos (17 puntos y 6 rebotes para 22 créditos de valoración), el alero Nico Brussino (17 puntos y 4 rebotes para 21 créditos de valoración) y el escolta Isaiah Wong (19 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias para 19 créditos de valoración).

En el apartado estadístico, el cuadro canario destaca como el quinto mejor equipo en tapones de la Liga Endesa (3,5 por partido), donde el pívot Kur Kuath es el segundo mejor de la competición en esta faceta (1,83 tapones por encuentro). Además, Pelos es el cuarto jugador con mejor porcentaje exterior de la liga (46,03% de acierto).

En el duelo de la primera vuelta entre ambos, la victoria se la quedaron los castellanos en el Coliseum (94-81), en un partido en el que pudo participar el exjugador del equipo burgalés, Miquel Salvó, ahora fuera del equipo por una lesión de larga duración.

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, que retornará al Gran Canaria Arena donde fuera el técnico local durante dos temporadas, analizaba la situación de los grancanarios: “En este momento, a ellos no les están saliendo las cosas, también han tenido varios lesionados y han tenido modificaciones en el roster por jugadores que entendíamos que eran de buen nivel y que creíamos que lo iban a hacer bien en esta liga. Toda esta rotación ha provocado que estén ahora con ese número de victorias que les hace pensar en objetivos parecidos a nosotros”.

Fisac hacía una similitud entre el choque de mañana y el disputado hace un par de semanas en Zaragoza: “Son partidos que tienen bastante más importancia que un partido normal y corriente. Nosotros lo tenemos claro, lo hemos vivido. El partido de Zaragoza no nos salió bien, sobre todo en los dos primeros cuartos".

En este choque "tenemos que ser capaces de hacer 40 minutos al máximo nivel si queremos tener alguna opción de ganar contra una plantilla de esta exigencia o las opciones de ganar serán pocas”.

Las claves para buscar el triunfo pasarán por tener un buen acierto desde el perímetro y realizar una sólida labor defensiva, apuntaba el técnico: “El porcentaje de acierto desde la línea de tres de todo el grupo tiene que ser bueno, y ante una plantilla de este nivel, el trabajo defensivo es absolutamente básico, ya no solo por el hecho de que les dejes en un determinado número de puntos, sino por el hecho de que no se sientan cómodos durante todo el partido en su juego”.