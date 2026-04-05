El Burgos Burpellet BH afronta una de las ediciones más duras de la Itzulia Basque Country

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No cesan los desafíos de la máxima categoría para el Burgos Burpellet BH. Después de haber completado la Volta a Catalunya y varias clásicas belgas del UCI WorldTour, llega el turno para la Itzulia Basque Country (Vuelta al País Vasco), que se desarrollará del lunes 6 al sábado 11. Su recorrido se mantiene tan montañoso como en ediciones previas e incorpora una contrarreloj inicial en Bilbao destinada también a los escaladores. No faltará a la cita el vizcaíno Ander Okamika, que ejercerá de capitán de ruta en su tierra, acompañado por un bloque morado integrado por escaladores.

La Itzulia Basque Country arrancará este lunes 6 en Bilbao con una contrarreloj individual de 14 kilómetros. Los corredores saldrán desde la Basílica de Nuestra Señora de Begoña y ascenderán a Santo Domingo (2,5 km al 7%). Después afrontarán un rápido descenso hasta Deusto y circularán junto a la ría, finalizando en pequeño repecho en el Parque Etxebarria con rampas de hasta el 19% de desnivel.

La segunda etapa recorrerá la Comunidad Foral de Navarra a lo largo de 164 kilómetros. Un trazado con inicio en Pamplona y final en las Cuevas de Mendukilo, que incluirá hasta cuatro puertos de montaña. Etxauri (7 km al 6%) hará daño de salida, Zuarrarrate (7 km al 5%) dará continuidad en el ecuador de la jornada y el mayor desafío será la subida a San Miguel de Aralar (9 km al 8%), que se corona a 20 kilómetros de la meta.

La carrera regresará el miércoles a Vizcaya para vivir la etapa menos montañosa. Habrá tres subidas puntuables en los 152 kilómetros de recorrido con salida y llegada en Basauri, donde los puncheurs tendrán su mejor oportunidad en un final en ligero ascenso. El jueves se vivirá la primera gran etapa de montaña en el norte de esta misma provincia. El recorrido de 167 kilómetros saldrá desde Galdácano, se dirigirá hacia la costa buscando las subidas a San Pelaio, Jata y Unbe y regresará al mismo punto de partida tras ascender en dos ocasiones a Elorritxueta (4 km al 8% en su vertiente más dura) y Legina (3 km al 7%).

Las dos jornadas finales de la Itzulia se vivirán en Guipúzcoa. Éibar acoge en esta ocasión el quinto día de competición y no la etapa final. Serán 176 kilómetros de auténtico sufrimiento, enlazando hasta ocho subidas puntuables como Azurki (5 km al 7%) o Etumeta (4 km al 7%) en la parte inicial, Krabelin (5 km al 9%) en el ecuador y el encadenado final de Trabakua (3 km al 7%), Izua (4 km al 9%) y Urkaregi (3 km al 4%) antes de regresar a Éibar.

Por si fuera poco, quedará el fin de fiesta el sábado con un recorrido de 135 kilómetros y seis puertos de montaña. Se dará la salida en las instalaciones de la empresa Goizper en Anzuola, subiendo inmediatamente a Asentzio (5 km al 6%). Se continuará con un circuito en torno a Elgoibar, con la doble subida a Elosua (7 km al 7%) y Azkarate (3 km al 6%). Desde allí se busacará la meta en Bergara tras un paso por la otra vertiente de Asentzio (7 km al 5%).

La alineación del Burgos Burpellet BH para la Itzulia Basque Country será parecida a la del Gran Premio Miguel Indurain, realizando dos modificaciones. José Luis Faura y Adrián Fajardo se incorporan al grupo que corrió en Navarra, conformado por Ander Okamika, José Manuel Díaz, Carlos García Pierna, Sinuhé Fernández y Lorenzo Quartucci. Los morados intentarán ser protagonistas nuevamente desde las escapadas, pelear los finales de etapa y completar una buena clasificación general. En 2025, Díaz Gallego acabó en el puesto 26º.