El UBU San Pablo Burgos inicia una intensa semana en Benidorm

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este miércoles, a las 19.00 horas, un duelo clave en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde se medirá al BM Servigroup Benidorm en el partido aplazado correspondiente a la jornada 16 de la División de Honor Plata.

Un encuentro que, de haberse disputado en enero, habría sido el arranque de la segunda vuelta, pero que ahora se convierte en una exigente parada intermedia dentro de una semana con tres partidos en apenas siete días.

La carga física y mental marcará el contexto del choque. Tanto burgaleses como alicantinos vienen de competir este fin de semana y deberán volver a hacerlo el siguiente, lo que convierte este partido entre semana en un test de fondo para dos bloques que siguen aspirando a escalar posiciones en la clasificación. Un reto que, además, puede beneficiar indirectamente a los rivales de ambos el fin de semana (Soria en el caso de Burgos y Alcobendas en el de Benidorm), atentos al desgaste acumulado.

El equipo de Dani Gordo llega a la cita en una dinámica positiva, con cinco victorias consecutivas que han reforzado su confianza y lo han asentado en la cuarta posición de la tabla con 36 puntos, 758 goles a favor (30,32 por partido) y 668 en contra (26,72 por partido).

No lo tendrán fácil ante un Benidorm muy competitivo en casa, donde suele hacerse fuerte. Actualmente novenos con 26 puntos, su rendimiento se ha visto empañado por tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, pero sus números son equilibrados: 716 goles marcados (28,64 por encuentro) y 708 encajados (28,32).

En sus filas destaca Juan Carlos Sempere Pérez, con 128 goles en 25 partidos, sexto máximo anotador de toda la liga. Números muy parejos a los de Miguel Malo, máxima referencia ofensiva del conjunto cidiano, que suma ya 121 tantos en 24 encuentros.

El precedente entre ambos favorece al UBU San Pablo Burgos 2031, que venció con autoridad en el duelo inaugural de la temporada disputado en El Plantío por 31-19. Aquel partido marcó el primer paso de una campaña en la que el conjunto burgalés ha ido consolidando su identidad competitiva. Sin embargo, la historia será distinta en Benidorm: la pista alicantina exige madurez, solidez defensiva y un ritmo constante durante los 60 minutos.

Con las piernas cargadas y la mirada fija en el objetivo, el UBU San Pablo Burgos 2031 se enfrenta a una nueva prueba de madurez. Sumar en Benidorm supondría un paso firme en la lucha por el podio y un impulso anímico de cara al tercer duelo de la semana. La batalla no será fácil, pero la ambición cidiana está en plena marcha.

El técnico, Dani Gordo, destaca que este partido "supone una visita con un desplazamiento largo, entre semana además, con poco espacio para la recuperación de los jugadores ante un rival que a priori, junto con nosotros, se pronosticaba que era de los favoritos, y que ahora se está reenganchando a las posiciones de arriba, agotando las últimas posibilidades para poder entrar dentro de sus objetivos. Lo bueno que tiene esta División de Honor Plata es que en un fin de semana puedes arreglar un mal año”.

El rival "cuenta con jugadores experimentados, que han estado en Liga ASOBAL, internacionales, que han jugado mundiales y olimpiadas… Pero nosotros tenemos que jugar nuestras bazas. Para ganar fuera de casa hay que hacer un partido muy serio, donde trabajes muy bien la defensa, donde tengas pocas pérdidas de balón".