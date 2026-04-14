Últimas clásicas flamencas de primavera para el Burgos Burpellet BH

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El Burgos Burpellet BH regresa esta semana a la región belga de Flandes para disputar dos nuevas carreras de un día: la Ronde van Limburg (Tour de Limburgo), el miércoles 15, y De Brabantse Pijl (La Flecha Brabanzona), el viernes 17. Serán las dos últimas clásicas de pavés del extenso bloque que ha completado el equipo morado esta primavera. Ambas pruebas mantienen los adoquines como elemento diferenciador, pero añaden también colinas de un perfil similar a las que se encontrarán los morados a finales de mes en la Lieja-Bastoña-Lieja, su segundo monumento de la temporada. Es por ello que el UCI ProTeam viaja con una mezcla de velocistas, clasicómanos, puncheurs y escaladores puros.

La primera de las dos clásicas será la Ronde van Limburg -Tour de Limburgo-, que circulará por dicha región belga el miércoles 15. La prueba mantiene su tradicional recorrido en forma de circuito, comenzando en Hasselt y finalizando en Tongeren tras 178 kilómetros. El primer tramo previo a este bucle incluye las subidas al Keiberg y el Kolmontberg, las colinas adoquinadas de Ginberg y Zammelenberg y los tramos de pavés de Maastrichterallee y Zammelenberg.

Posteriormente, se entrará en un circuito de 38 kilómetros al que se deberán dar tres vueltas. En cada uno de los giros se afrontarán dos sectores de pavés ascendentes, como son el Manshoven y Op de Kriezel, además de repetir nuevamente las subidas al Kolmontberg y el Zammelenberg. La carrera suele tener un desenlace al sprint de un grupo de no más de 30 o 40 ciclistas.

Dos días después, el viernes 17, tendrá lugar De Brabantse Pijl -La Flecha Brabanzona-, otra de las grandes citas de la primavera en Bélgica. Será la segunda vez que el Burgos Burpellet BH dispute la carrera, después de haber debutado en 2022. En aquella ocasión, el ahora director deportivo Jesús Ezquerra acabó en el puesto 44º. El recorrido mantiene similitudes con el de dicha edición, pero cambiando su primera mitad, ya que no comenzará en Lovaina.

El trazado de 163 kilómetros partirá este año desde Beersel, afrontando un primer bucle de ida y vuelta con hasta seis colinas, todas asfaltadas. A partir del kilómetro 60, el pelotón pondrá rumbo hacia la meta Overijse y el tradicional circuito final que incluye las mayores dificultades. Este bucle de 20 kilómetros incluye las colinas adoquinadas del Hertstraat y el Moskesstraat, el ascenso al Holstheide y la rampa final en Overijse, conocida como S-bocht.

En ambas clásicas el Burgos Burpellet BH presentará la misma alineación. Repiten presencia cinco corredores que ya han competido en las clásicas flamencas durante estas semanas previas: los velocistas César Macías, Georgios Bouglas y Tomoya Koyama, el rodador Vojtech Kmínek y el puncheur Alex Mayer. A ellos se unirá el joven escalador Adrián Fajardo, que debuta en las pruebas belgas tras haber disputado la Vuelta al País Vasco.