Canicosa se estrena en la Copa de España Máster de Ciclismo con un «recorrido único»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

No se lo pensó dos veces el alcalde de Canicosa de la Sierra, Ramiro Ibáñez, cuando el presidente del Navaleno Sport, Luis José Lucas, le propuso acoger una prueba de la Copa de España Máster de Ciclismo en su zona. De hecho, el regidor ya había planteado la opción de celebrar alguna carrera al tratarse de un «marco incomparable» e idóneo para tal fin. Dicho y hecho, el trazado ya está listo. Con un «recorrido único», a juicio de la organización, que marcará la diferencia.

La cita, prevista prevista para el sábado 25 de abril a partir de las 4 de la tarde, reunirá a los 175 mejores corredores del país. El principal «aliciente», tal y como destacaba este viernes Ibáñez durante la presentación de la prueba, es la existencia de un kilómetro de tierra, «cuesta arriba casi todo el rato», en la recta final de la competición. Una rara avis, al menos en esta categoría, que para Lucas constituye la «joya de la corona». Más que nada, porque permitirá «dar visibilidad a la Sierra de la Demanda».

El escaparate es amplio. La carrera, con salida en el frontón y meta en la ermita de Canicosa, transcurrirá por Vilviestre del Pinar, Revenga, Palacios y Quintanar de la Sierra. Con cerca de 100 kilómetros, el recorrido incluye dos puertos puntuales. Se trata, por lo tanto, de una «carrera dura y selectiva» que augura una «llegada muy espectacular».

Según detalló Lucas, organizador de la prueba desde hace años, participarán una veintena de equipos procedentes de Cataluña, Madrid, Euskadi, Andalucía, Galicia o Extremadura. Aparte del Navaleno, está confirmada la presencia del E.Leclerc (Soria) y el CCB Norpetrol (Burgos). Cabe reseñar, aparte, que los mayores de 50 años partirán desde el kilómetro 30 y quienes superan los 60 lo harán desde el 50.

De cara a futuras ediciones, pues todo apunta a la continuidad de la prueba, a Lucas le encantaría incluir un mayor número de pueblos. Quien sabe, además, si «algún día se puede llevar el Campeonato de España a la Sierra de la Demanda». De momento, lo importante es que la carrera -una de las seis que se llevan a cabo y la segunda en tierras burgalesas con la de Briviesca- sirva para demostrar que la elección de este enclave ha sido todo un acierto.