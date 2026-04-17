El UBU San Pablo Burgos visita a un Soria al límite

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El UBU San Pablo Burgos afronta este sábado una salida exigente a la pista del Club Balonmano Soria en un duelo marcado por la necesidad de ambos conjuntos. Los cidianos buscan mantenerse en la zona alta de la clasificación tras alcanzar el tercer puesto de la clasificación tras su reciente empate contra Benidorm, mientras que el conjunto soriano apura sus opciones de permanencia en la categoría.

El equipo rojinegro ocupa actualmente la tercera posición con 37 puntos, empatado con Fundación Agustinos Alicante, y presenta un balance de 784 goles a favor por 694 en contra. Pese al empate de la última jornada, el conjunto mantiene una dinámica positiva, con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros, lo que le permite seguir en la pelea por los puestos nobles de la tabla.

Enfrente estará un Soria que atraviesa una situación comprometida. Decimocuarto con 15 puntos, el conjunto local presenta números que evidencian sus dificultades, con 720 goles anotados por 786 encajados. Además, el Pabellón San Andrés no está siendo un fortín inexpugnable esta temporada, con un reparto equilibrado de resultados para el conjunto local. Sin embargo, su contexto clasificatorio le convierte en un rival especialmente peligroso, obligado a competir al límite para evitar el descenso. En este tipo de encuentros, salir confiado, fiándose solo por las posiciones clasificatorias, puede significar perder puntos clave.

Uno de los nombres propios del choque será Marcos Vinicius, máximo goleador del Soria con 130 tantos en 18 partidos y sexto en la tabla de artilleros de la liga. El brasileño, con pasado en el conjunto burgalés durante la temporada 2020/2021, representa la principal amenaza ofensiva de los sorianos y un foco prioritario para la defensa cidiana.

El partido contará además con varios reencuentros sobre la pista. El lateral izquierdo Sergio Sarasola regresará a una cancha en la que militó durante casi cuatro temporadas antes de incorporarse al UBU San Pablo Burgos en enero. También vivirá un duelo especial Marcos García, que defendió la camiseta del conjunto soriano durante cinco temporadas antes de su regreso a tierras del Cid este curso.

Más allá del rival, Burgos deberá gestionar también el desgaste físico. El encuentro en Soria será el tercero en siete días, en un exigente tramo de calendario que obligará al cuerpo técnico a planificar bien el partido para mantener la intensidad y el ritmo competitivo durante los sesenta minutos.

Un nuevo reto para un equipo que ha demostrado solidez en las últimas semanas, pero que deberá confirmar su madurez competitiva en un escenario donde la necesidad del rival marcará el guion del encuentro.