El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta la hora de la verdad

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos encara la recta final de la competición en la Liga Endesa, a la que le restan ocho compromisos para su conclusión. Los indomables de Porfi Fisac se medirán a Río Breogán, este domingo, a partir de las 17:00 horas, en el Coliseum, en busca de una victoria clave en el camino hacia la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español.

El entrenador de los castellanos hacía hincapié en la importancia de este último tramo de liga regular en la rueda de prensa previa al partido de mañana: “Para mí es tan importante esta parte de la liga, cuando quedan entre doce y cinco partidos... Es la parte más importante de la competición porque te va a hacer que los últimos cinco los juegues como finales o realmente por disfrutarlos".

Añadía que "creo que el descenso me lo juego en estas jornadas. Todos tenemos que entender que cualquiera de los partidos que viene es absolutamente decisivo”.

Porfi Fisac incidía en la relevancia de este momento de la temporada: “Es el momento de ganar este partido, con todas las dificultades, pero la afición que venga con nosotros, que va a ser como siempre espectacular, tiene que saber que necesitamos todo, todo, todo, todo, porque esto hay que llevarlo hacia delante”.

El técnico recalcaba: “Hay un número de partidos que nos quedan por acabar la liga donde es el momento de dar todos ese paso mental. Si alguien tiene gasolina, hay que quemarla entera en este partido, no se puede dejar nada para el siguiente”.

Para conformar el roster que disputará el compromiso del domingo en el Coliseum, el entrenador tendrá las dudas de Jón Axel Gudmundsson, que se perdió el partido frente al Real Madrid por una microrrotura fibrilar en el cuádriceps, y de Max Heidegger, que ha sufrido un golpe en la rodilla esta semana y no ha podido entrenar con normalidad, explicaba Fisac.

Quien sí tiene confirmada su presencia es el otro fichaje reciente de los burgaleses, Jaden Shackelford, sobre el que el técnico revelaba: “Me he encontrado a un tío inteligente, un muy buen compañero y una persona muy profesional. Creo que tiene capacidades para poder triunfar en Europa y creo que es un jugador que puede llegar a muy alto nivel. (...) ¿Hasta dónde podremos ayudarle? Hay un punto donde la diferencia está en su capacidad de adaptarse, pero por características las tiene todas, incluida la personal”.

Río Breogán inicia esta vigesimoséptima jornada de Liga Endesa desde la undécima posición de la clasificación, con un balance de 10 triunfos y 16 derrotas, la más reciente de ellas encajada en un ajustado partido frente a MoraBanc Andorra (97-99).

Los jugadores más destacados en el conjunto que dirige Luis Casimiro fueron el alero Aleksandar Aranitovic (doble-doble con 12 puntos y 11 rebotes para 23 créditos de valoración), el escolta Francis Alonso (18 puntos para 19 créditos de valoración) y el ala-pívot Mihajlo Andric (18 puntos para 17 créditos de valoración).

En una plantilla lucense en la que se encuentran dos exjugadores del San Pablo Burgos, Dragan Apic y Jordan Sakho, han sobresalido durante esta temporada las aportaciones del base Dominik Mavra, el quinto mejor jugador en asistencias de la Liga Endesa (5,04 pases de canasta por partido); Andric, el tercero en porcentaje desde el perímetro (50% de acierto); y el pívot Danko Brankovic, el tercero en rebotes ofensivos (2,23 capturas en ataque por encuentro).

A nivel colectivo, Río Breogán aparece como el quinto equipo más anotador de la acb (89,65 puntos de media), el segundo en el rebote ofensivo (12,85 capturas en ataque por partido), y el quinto en recuperaciones (8 balones por duelo, en una estadística que lidera el Recoletas Salud San Pablo Burgos con 10,62).

“Río Breogán ha sido sólido durante todo el año. La prueba está en que, a falta de estas jornadas, tiene la salvación en los dedos. Esto no es fácil para los siete u ocho equipos que a nivel de presupuesto siempre compiten ahí”, ponía en valor Porfi Fisac, que analizaba: “Es un equipo que rebotea bien, va muy bien al rebote ofensivo, y que tira muy bien de tres, con grandes tiradores, que tienen un buen porcentaje”.