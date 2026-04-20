El Grupo Ureta Tizona afronta la primera de sus cuatro finales por la salvación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos afronta la primera de sus cuatro finales para conseguir la salvación. El conjunto de Denís Pombar recibe a Obradoiro, a las 20.00 horas. Será el segundo encuentro consecutivo que los de Pombar disputen en su feudo en la que será la primera de las cuatro finales que separan a los burgaleses del objetivo de la permanencia en la segunda categoría del baloncesto nacional.

En la última jornada, en la que los de Pombar descansaron, los resultados de los rivales directos no han acompañado y han situado al cuadro castellano en el farolillo rojo de la tabla, por lo que cada duelo cobra más importancia si cabe.

Ante la posible presión que haya podido recaer sobre la plantilla, Denís ha restado importancia a ese hecho en la comparecencia previa: “Necesitamos dar el 100% durante los 40 minutos mañana. El resto tenemos que dejarlo de lado para lograr el objetivo que todos deseamos. Todo lo que sea poner la mirada más lejos es algo que no depende de nosotros y lo único que hace es distraer del foco”.

Estos días sin competir han ayudado al plantel a conjurarse para este tramo final de campaña, y este martes estarán todos a disposición del preparador gallego. “Están todos sanos. Estamos entrenando bien y la semana nos ha venido bien para unirnos más como grupo. Estamos con mucha energía”.

La piedra que se cruzará mañana en el camino de Tizona no será una fácil. Y es que el Monbus Obradoiro llega a la jornada 31 en segunda posición, pero depende de sí mismo para proclamarse campeón al término de la temporada regular ya que Leyma Coruña descansará en la última jornada y los de Santiago tienen el mismo número de victorias con un encuentro menos.

Con un estado de forma impecable, en el que encadenan 13 triunfos de manera consecutiva, el cuadro de Diego Epifanio llega a Burgos con el objetivo de alargar esa racha y empezar a sellar el regreso a la Liga ACB.

En la valoración del choque, el técnico del conjunto burgalés ha destacado que una de las claves puede residir en el nivel físico. “Vamos a competir ante un súper equipo. Nuestro trabajo es hacer todo lo posible para estar en disposición de ganar el partido y llegar al último minuto con opciones. Estamos muy mentalizados y eso es lo que nos tiene que hacer competir”.