Unax confía en Anduva en el duelo directo por la permanencia ante la Cultural

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El CD Mirandés llega este domingo al partido ante la Cultural con poco margen tras la polémica derrota en la jornada anterior ante el Deportivo de La Coruña y así lo entiende uno de los protagonistas de ese encuentro, el centrocampista jabato Unax del Cura, quien admite que el vestuario lo tiene marcado «en rojo» por las urgencias que acosan al equipo rojillo.

El jugador vasco reconoció en su comparecencia que, aunque «claves creo que han sido todos», el choque de este fin de semana en Aduva (16:15h) adquiere un peso especial por la situación de ambos equipos y sañaló que el Mirandés necesita «dar un plus más» porque «estamos ahí los dos peleando por lo mismo» en un choque directo con la permanencia en juego, en una jornada que estará condicionada además por el resto de los enfrentamientos entre rivales de la zona baja de la clasificación.

En este derbi autonómico, verdadero duelo de angustias, los de Antxon Muneta, parten con la ventaja que les dan sus 33 puntos cosechados hasta la fecha por los 32 de la Cultu, que cierra la tabla clasificatoria sólo por detrás del CD Mirandés. Ambos equipos han sumado 8 victorias en todo el campeonato, pero los jabatos fueron capaces de cerrar un empate más que los leoneses por lo que suman un punto más que podría ser muy valioso en la lucha por permanecer en la Segunda División.

Pero lo que realmente tendrá un valor determinante será la victoria este domingo en Anduva. Para los de Muneta, derrotar en casa a la Cultural supone separarse cuatro puntos del último clasificado. Un abismo que además le pondría en la tabla por encima del perdedor del otro duelo en el pozo, el derbi entre el Zaragoza (35 puntos) y el Huesca (33). Gane quien gane, si el Mirandés puede con la Cultu se colocaría antepenúltimo con 36 puntos, pero si ese partido se lo lleva el Huesca empataría con los rojillos a las puertas de la salvación.

La Cultural y Deportiva Leonesa se plantará en Anduva después de dos derrotas consecutivas y una victoria en la misma jornada en la que se produjo el último triunfo rojillo que, sin embargo, logró empatar ante el Castellón en la jornada 35 antes de caer ante el Depor. En los últimos tres partidos el Mirandés ha encajado seis goles, por tres de los leoneses, y ha marcado cinco mientras que el equipo de viejo reino sólo anotó dos dianas.

Son las cábalas de la emocionante pelea por la permanencia en las que el Mirandés debe centrar su atención la próxima jornada enfocándose en la victoria. En ese sentido, Del Cura dejó claro que el equipo está «centrado en nosotros, lo que dependa de nosotros» y no tanto en los resultados ajenos ni en las cuentas que rodean a la pelea por la salvación. La consigna es concentrar esfuerzos en el partido de Anduva y en la respuesta que el grupo sea capaz de dar en casa. En ese escenario, el centrocampista vasco dio importancia al papel de la afición, en la convicción de que el apoyo de la grada puede ser determinante en un momento como el actual para «así poder sacar los tres puntos todos juntos». Ese aliento «es un plus» para quienes están sobre el campo, enfatizó, porque «te da más fuerza para afrontar el partido», especialmente en fases de presión y exigencia como la que atraviesa ahora el conjunto rojillo.

El joven jugador bilbaíno trasladó además un mensaje de calma al entorno del equipo pese a la delicada situación clasificatoria y recordó que todavía quedan puntos en juego por lo que el Club Deportivo Mirandés mantiene sus opciones de alcanzar el objetivo si acierta en este tramo final, empezando por el partido del domingo. Por eso pidió confianza y aseguró que «todavía hay muchos puntos en juego y que lo haremos seguro».

Por otro lado, aunque el equipo quiere pasar página cuanto antes de lo ocurrido en Riazor con la acción más polémica del encuentro ante el Deportivo, Unax explicó que el árbitro les trasladó que el portero «podía disputar el balón», una interpretación que no compartían, aunque evitó detenerse demasiado en esa jugada porque «son situaciones que nosotros no podemos controlar». Desde ahí, su discurso giró enseguida hacia la próxima cita y a la necesidad de «intentar ganar ya a la Cultural y dejar lo de Riazor aparte ya».