El UBU San Pablo Burgos no quiere dejar escapar la segunda plaza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A falta de dos jornadas para el cierre de la liga, el UBU San Pablo Burgos vuelve a hacer las maletas para afrontar un nuevo reto fuera de casa, esta vez en tierras catalanas, donde se enfrentará al Barça Atlètic.

En este encuentro de alto voltaje correspondiente a la jornada 29 de la División de Honor Plata, que se celebrará el sábado 2 de mayo a las 19:00 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, los cidianos buscarán dar continuidad a sus buenas sensaciones ante uno de los rivales más potentes de la categoría y mantener la inercia positiva, peleando por esa segunda plaza que permite organizar el playoff de ascenso.

El equipo cidiano llega a la cita en un momento de máxima confianza. Tercero en la clasificación con 41 puntos, igualado con Fertiberia Puerto Sagunto, el cuadro dirigido por Dani Gordo depende de sí mismo para seguir aspirando a esa segunda posición estratégica.

La dinámica invita al optimismo: seis victorias consecutivas que reflejan la madurez competitiva de un grupo capaz de adaptarse a distintos escenarios de partido, combinando momentos de brillantez ofensiva con una notable capacidad para gestionar finales ajustados.

Los números respaldan ese crecimiento. El UBU San Pablo Burgos se mantiene como el equipo más eficaz de la categoría, con un balance de 838 goles a favor y 744 en contra, lo que arroja un diferencial de +94. Un dato que evidencia tanto su solidez defensiva como su capacidad para maximizar cada posesión en ataque. Enfrente estará un Barça Atlètic sin presión clasificatoria, pero con un potencial indiscutible. Noveno con 29 puntos y sin opciones de acceder al playoff, el filial azulgrana afronta el partido con la libertad de quien no se juega la clasificación, pero con el talento habitual de una de las canteras más potentes del balonmano europeo.

Además, el contexto refuerza su competitividad: con el primer equipo ya proclamado campeón de la Liga ASOBAL, el filial podrá contar con todos sus efectivos disponibles, lo que eleva aún más el nivel del rival.

El conjunto catalán ha mostrado cierta irregularidad en las últimas jornadas, con tres victorias y un empate en sus seis partidos más recientes, pero mantiene un perfil ofensivo muy peligroso, como reflejan sus 891 goles anotados. En ese apartado destaca Quim Rocas Pérez, principal referencia anotadora de un equipo joven, dinámico y con gran capacidad para imprimir ritmo al juego.

El UBU San Pablo Burgos encara así una cita de máxima exigencia, consciente de la dificultad del rival, pero también de sus propias fortalezas. El encuentro exigirá la mejor versión del conjunto cidiano.

La clave pasará por sostener un alto nivel defensivo y una portería determinante que permita frenar el caudal ofensivo local, así como por mantener la eficacia en ataque que ha caracterizado al equipo durante toda la temporada. Cada posesión, cada detalle, puede marcar la diferencia en un duelo donde hay mucho más que dos puntos en juego.

El entrenador del conjunto rojinegro destaca que “tenemos que intentar ser competitivos con ese nivel de exigencia que estamos teniendo ahora mismo en el día a día".

Lo positivo de todo esto, añade, "es sumar, porque al final el equipo suma nuevamente en casa y queda un partido y el equipo todavía sigue invicto en casa. Y eso es un dato muy importante de una temporada, que un equipo en su casa se muestre con esa solidez como se está mostrando ahora mismo el equipo”.

Sobre la aspiración de ser segundos, lo que permitiría ser sede del play de off de ascenso, el entrendor del UBU San Pablo Burgos asegura que "está claro que tenemos que hacer un punto más que Sagunto, para ser organizadores, que yo creo que eso sería muy bueno para la ciudad y sería muy bueno para el club".

Pero asegura que "en cualquiera de los casos, lo que tenemos que ser conscientes también es que hace un mes o hace mes y medio que yo llegué aquí, este escenario para nosotros era casi impensable".

Sobre el rival, Gordo afirma que son jugadores que "están llamados a ser el futuro del balonmano español. Es un equipo formador. Es un equipo muy sólido, que saca los partidos adelante".

Un juego, en opinión del técnico del UBU San Pablo, "basado en un ritmo muy alto, en muchas rotaciones, una buena portería, una buena defensa, un buen juego colectivo". En definitiva "es un equipo que intenta emular un poco lo que hacen sus mayores, y que a todo el mundo se lo pone difícil".

Para Asier Pedroarena es un desplazamiento y "como todos los desplazamientos fuera de casa, se presenta como un partido muy complicado y más siendo en Barcelona".

En su opinión, "es un equipo muy joven, con mucha calidad y mucho talento, que creo que en casa siempre dan ese plus más, y suelen ser muy regulares, así como fuera de casa les está costando más”.