Muneta: "En esos momentos tan complicados nadie bajó el pistón"

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El Mirandés afronta el partido ante el Almería, este lunes a las 20.30 horas, en el Almería Stadium, con la mirada puesta en otros resultados, como el de la derrota del Huesca ante el Racing. No obstante, el entrenador del conjunto rojillo, Antxon Muneta, solo quiere pensar en Almería. "Los partidos los veremos como siempre y nos peleamos los puestos con otros equipos, pero nuestra atención máxima va a estar en el partido de lunes en Almería, que ahí es donde realmente nos va el futuro y donde tenemos que hacer lo nuestro", afirmó.

El técnico siempre apostó por el grupo. "En esos momentos tan complicados nadie bajó el pistón, nadie dejó de entrenar bien, nadie dejó de creer y le hemos conseguido dar la vuelta a eso para llegar ahora mismo a dos puntos y evidentemente tratar de salir de ahí a base de fe, de trabajo y de nunca rendirse aunque haya estado muy difícil la cosa", apuntó.

Son momentos de mantener la tensión competitiva. "Hemos insistido mucho en la fuerza mental, en estar ahí, en estar vivos, en trabajar a tope siempre y esta semana está siendo igual, el equipo viene con una buena dinámica y con la idea de seguir así y salir de ahí", aseguró.

Se trata de un trabajo a largo plazo, ya que "hubo una época en la que al equipo le penalizaban muchísimo pequeños errores o grandes errores que cometíamos en nuestra área hablábamos mucho de eso, esos errores nos penalizaban".

Una situación que hacía que "también había veces que nos sacaba un poco del partido no le dábamos la vuelta y fuimos desde hace meses haciendo ese trabajo de primero ser más consistentes luego ante los golpes responder bien".

Sobre el Almería, señala que "es uno de los equipos con más pegada de toda la liga muy buen local, no sé si es después del Eibar el mejor local". Son datos que se deben tener en cuenta, pero "nosotros debemos ir a hacer lo nuestro". Muneta se muestra convencido de que si "sabemos que si nosotros hacemos el partido al nivel que venimos haciéndolo en Almería tenemos opciones de ganar y vamos con esa idea".

Sobre la ausencia del goleador Carlos Fernández, Muneta destaca que "evidentemente la baja de Carlos se va a notar, nuestro máximo goleador pero el resto están bien preparados para afrontarlo, tenemos más jugadores que pueden hacer gol, tenemos jugadores que están supercomprometidos". Tampoco podrá contar, por lesión, con Selvi Clua ni Siren Diao.

Entre las claves del partido estarán, según el técnico rojillo, "estar finos en las acciones defensivas" ante un equipo que siempre genera ocasiones de gol. Por su parte, "nosotros vamos a generar porque venimos generando todas las semanas el equipo juega bien y creo que vamos a generar".