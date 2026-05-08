Pombar pide al Tizona competir «como si nos jugáramos la vida» ante Cartagena

Denís Pombar gesticula en la banda en El Plantío durante el partido ante Obradoiro, en el que la afición dio su empuje para lograr la victoria.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona llega al último partido de la temporada con la permanencia ya cerrada, pero Denís Pombar quiere evitar que esa tranquilidad rebaje el tono competitivo de un equipo que recibe este viernes al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, a las 21.00 horas en El Plantío, después de haber enlazado tres victorias ante Obradoiro, Melilla y Alicante. El conjunto burgalés seguirá un año más en Primera Feb y afronta la última jornada con la posibilidad de cerrar el curso con un cuarto triunfo consecutivo, mientras que Cartagena necesita ganar para evitar el descenso a Segunda Feb.

La salvación matemática, certificada por los resultados de la pasada jornada, ha dejado en el vestuario una sensación de alivio después de una temporada con demasiados sobresaltos, aunque el técnico gallego insistió en que el partido mantiene valor para el propio equipo. «No me entra en la cabeza otro pensamiento que no sea hacer nuestro mejor partido e intentar ganar como si nos jugáramos la vida», explicó Pombar, convencido de que la última cita en El Plantío debe servir también para despedir el año con una alegría. «Después de una temporada con tantos sabores amargos, incluso desde el final de la pasada, tenemos que ser capaces de intentar recuperar una pizca de ilusión de cara al futuro», añadió.

Ayoze Alonso se despide después de siete temporadas

El encuentro tendrá además un componente especial por la despedida de Ayoze Alonso, que pone fin a siete temporadas en el club después de haber acompañado al Tizona desde la Liga Eba, actual Tercera Feb, hasta la Final Four de ascenso a la Acb disputada en la campaña 2023-24. Su adiós añade un motivo más a una noche en la que el equipo quiere responder a una afición que, según Pombar, ha tenido un peso directo en la reacción de las últimas semanas.

El entrenador espera un pabellón El Plantío volcado con el equipo y recordó que el partido ante Obradoiro fue un punto de inflexión en la dinámica entre la grada y la cancha por la forma en la que el público ayudó al equipo cuando el rival apretó, ya que «nos dio esa tranquilidad que seguramente ha sido uno de los puntos de cambio de chip», señaló Pombar, antes de subrayar que el resultado depende de muchos factores, pero no la actitud con la que el Tizona debe afrontar la cita. «Lo que sí está en nuestra mano es la energía, la lucha, la intensidad, la entrega y vaciarnos cada minuto para devolverle al público todo lo que nos ha dado durante toda la temporada», enfatizó.

Cartagena llega a Burgos sin margen

El partido con el que se cierra la temporada regular tiene una relevancia muy distinta para Cartagena, que se presenta en El Plantío con una cuenta sencilla. Si gana, se salva; si pierde, desciende a Segunda Feb dos años después de su ascenso. Esa imperiosa necesidad de victoria les convierte un rival especialmente peligroso para los de Pombar, quien recordó además el precedente de la primera vuelta, cuando el conjunto cartagenero derrotó al Tizona después de dos prórrogas.

El técnico burgalés destacó de cara al enfrentamiento de este viernes la variedad táctica de Cartagena y su capacidad para alterar los partidos desde la defensa. «Son capaces de competir a pesar de todos los golpes que han llevado durante el año y eso los hace realmente peligrosos», afirmó. También avisó de su facilidad para provocar pérdidas y correr a campo abierto, uno de los aspectos que más deberá cuidar el Tizona si quiere jugar con orden y evitar que el partido se abra demasiado pronto.

La llegada de Roberto Blanco al banquillo cartagenero ha dado, a juicio de Pombar, más consistencia a un rival que ha crecido en actividad defensiva y ha encontrado más recursos en ataque.

El entrenador del Tizona citó el buen estado de forma de Webster y Ribera en el Cartagena, este último decisivo en el partido de ida, y señaló también la presencia de Faverani como un jugador diferencial por su capacidad para generar desde dentro y en situaciones de bloqueo directo.

Frente al tipo de juego que Pombar espera que despegue el Cartagena en El Plantío, el técnico coruñés optará por repartir la responsabilidad de contrarrestar su planteamiento táctico entre todo el equipo, desde la ejecución del avance ofensivo hasta la ocupación de las calles, el ritmo y las batallas individuales en ataque y en defensa.

El Tizona tendrá disponibles a todos los jugadores de la primera plantilla que están en condiciones de saltar a la cancha de un polideportivo El Plantío que será una fiesta para despedir la temporada y celebrar la permanencia en la categoría después de una temporada regular con muchos altibajos.