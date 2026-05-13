El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta una semana decisiva pasa salvarse

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta como local su primer compromiso de una semana vital en el objetivo de conseguir la permanencia en la Liga Endesa acb. El equipo que dirige Porfi Fisac se medirá a Unicaja, este jueves, a partir de las 19:00 horas, en el Coliseum, en un duelo de máxima exigencia en el que ambos contendientes pelearán por una importante victoria en la búsqueda de sus respectivas metas para la presente temporada.

“Esta es la semana, estos n o son partido s cualquiera , son los partidos y es el momento Si tenemos que decir algo es el momento de hablar ”, recalcó el entrenador de los burgaleses en la rueda de prensa previa al encuentro intersemanal en casa, dentro de una semana esencial en la persecución de la salvación en la máxima categoría del baloncesto español.

Para Fisac, los compromisos marcados en esta doble jornada, frente a Unicaja y el domingo ante MoraBanc Andorra, lo son “todo”, una idea sobre la que ha explicado: “Significa depender de uno mismo, tener todas las opciones en tu mano. Sabemos de la igualdad en la que estamos con otros tres equipos más. Entonces, es todo, es todo". Ahora mismo, añadió, "no existe más que saber que cada minuto, cada rebote, cada balón o cada triple va a tener su importancia. Cuanto mejor hagamos todas estas cosas, más cerca vamos a estar de lograr ese sueño que sería continuar en la liga acb".

Los castellanos han trabajado semana a semana para alcanzar este tramo final con sus opciones intactas de firmar la permanencia en Liga Endesa y así lo ha expresado el técnico segoviano: “Tenemos un solo objetivo. Hemos estado soñando, pero sobre todo hemos estado trabajando para llegar a jugar esta semana con todas las opciones. Algo que parecía imposible, algo que parecía difícil, algo que nadie creía que podíamos conseguir, lo tenemos en nuestra mano".

Fisac añadió que "quiero que sea una semana positiva, quiero que s ea una semana valiente, de disfrutarla porque igual que cuando logras un título tienes una gran alegría inmensa, esta semana para nosotros es como si nos estuviéramos jugando el título de liga. Igual”.

Fisac recalcó que da igual qué jugadores sean los que conformen el roster que compita mañana en el exigente compromiso frente a Unicaja, pues todos deberán estar preparados para poner su grano de arena en la consecución del objetivo: “Los problemas están ahí no son fáciles y veremos. Vamos a trabajar para que todo el mundo pueda estar, p ero veremos a ver cómo están”.

Unicaja arrancaba esta trigésima primera jornada desde la octava posición de la clasificación, con un balance de 16 victorias y de 13 derrotas, y un partido menos en el global porque tienen pendiente de finalizar su último compromiso frente a Joventut, con marcador parcial de 53 33, que fue suspendido y aplazado.

El conjunto que dirige Ibon Navarro viene de haber finalizado en la tercera posición de la Final Four de la Basketball Champions League (BCL) y, en el último partido que pudieron completar de Liga Endesa, encajó una derrota frente a Dreamland Gran Canaria (100 101).

En este duelo, sobresalieron el base Ke ndrick Perry (20 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias para 24 créditos de valoración) y el base Alberto Díaz (15 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias para 22 de valoración).

Fisac destacó que “es un equipo que viene de quedar tercero en una competición como la BCL , que para mí ahora mismo es la más importante después de la Euroliga".

En su opinión, el Unicaja "es un equipo que ha demostrado en los últimos años el nivel que tiene, con jugadores con una calidad y con un nivel top, que tiene un entrenador que ha demostrado en estos tres años que es capaz de llevar a un equipo a competir por ganar cualquier torneo en el que participe".