El Burgos Grupo de Santiago, en busca del título de Liga U

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El Burgos Grupo de Santiago afronta la Final a 6 de la Liga U, de la que será anfitrión en el Polideportivo El Plantío. La plantilla que dirige Carles Leal encara con ilusión y ganas un fin de semana en el que buscarán coronarse como campeones de la categoría tras una extraordinaria temporada liguera.

Los burgaleses iniciarán la competición ante el Fundación CB Canarias, este viernes, desde las 20:30 horas, en el partido correspondiente a los cuartos de final. De superar este primer compromiso, el cuadro del San Pablo Burgos tendría asegurada su presencia en los encuentros programados para el sábado y el domingo.

Si el Burgos Grupo de Santiago consigue la victoria mañana frente al cuadro tinerfeño, accedería a la semifinal, donde espera el Real Madrid, en un encuentro que se disputará el sábado, desde las 18:30 horas.

Por el otro lado del cuadro, Casademont Zaragoza y Gran Canaria (viernes, a las 18:00 horas) pelearán por una plaza en la semifinal frente al Barça Atlètic (sábado, a las 16:00 Los ganadores de las semifinales se verán las caras en la final del domingo , a las 16:00 horas, mientras que los equipos que caigan derrotados buscarán acabar en la mejor clasificación posible en el partido por el tercer y el cuarto puesto de la competición, el domingo, desde las 13:00 horas.

Carles Leal, técnico del conjunto burgalés, destaca que "queremos seguir siendo nosotros mismos. Si hacemos eso, estoy seguro de que llegaremos lejos". El entrenador del Burgos Grupo de Santiago compareció en la previa de la Final a 6 de Liga U acompañado por el capitán del equipo burgalés, Ramiro Rodríguez.

La ilusión es la principal motivación en los jugadores del Burgos Grupo de Santiago para pelear por el título de Liga U este fin de semana. “Ellos han transmitido mucha ilusión. La tenemos todos, por suerte. Es lo bueno de estas ligas jóvenes, que la ilusión es lo máximo que mueve, como en los campeonatos de España. Han demostrado que siguen teniendo esa hambre que los ha llevado hasta aquí. Creo que tienen la seguridad de que van a competir al máximo, la transmiten y eso empuja mucho”.

Carles Leal ha hablado de las ganas de afrontar en casa esta última fase de la competición: “A mí me hace especial ilusión por la gente de Burgos. Tenemos dos jugadores burgaleses, como Manu García y Samuel Martín".

Añadió que "para mí, que soy de fuera, que vivo tanto esta ciudad y que me gusta mucho, llevo ya dos años aquí, siento que tanto p ara ellos como para la gente de la ciudad que respira baloncesto es una muy buena noticia poder jugar en casa”.

En cuanto a lo que le gustaría ver en la pista, el técnico valenciano ha destacado: “Como staff y como equipo esperamos seguir teniendo la misma identidad de grupo que nos ha llevado hasta aquí, el trabajo diario y el seguir divirtiendo a la gente con nuestro juego, que ha sido una gran característica nuestra".

El hecho de "imponer el ritmo y de querer ser nosotros mismos siempre. Y si hacemos eso, estoy seguro de que llegaremos lejos”.

El valenciano ha puesto en valor el apoyo ofrecido al Burgos Grupo de Santiago durante toda esta temporada: “Quiero agradecer a las empresas que están junto al equipo, a Grupo Santiago, porque hacen un esfuerzo importante y apoyan a los jóvenes para que puedan seguir su camino".

Igualmente, ha valorado en positivo la labor del San Pablo Burgos: “Agradecer al club, que ha apostado por hacer en Burgos la primera edición de la Final a 6 de Liga U. Es un evento importante que la gente está tomando con mucha ilusión".

El entrenador del conjunto burgalés destacó que "hemos conseguido meter mucha gente en el Polideportivo El Plantío y en el Coliseum en nuestros partido s y creo que la liga se ha fijado en eso".

Además, "para nosotros tiene que ser un orgullo, como club y como ciudad, que la acb y la FEB hayan querido h acer aquí esta fase final".

El capitán de la plantilla burgalesa, Ramiro Rodríguez, ha hecho un balance de lo que ha supuesto esta primera temporada de Liga U: “Es una liga muy buena, que tiene mucha intensidad, con mucho ida y vuelta, que te lleva a mejorar físicamente, y con muchas posesiones".

Por ello, "creo que es una liga de mucha calidad, con jugadores muy buenos que todavía no se fueron a Estados Unidos, que es la competencia. Para ser el primer año, es muy competitiva”.

El primer paso en esta Final a 6 llegará este viernes frente al Fundación CB Canarias, sobre el que el jugador argentino ha repasado: “Es un equipo con jugadores con mucho nivel, como Dylan Bordón o Mohamed Sangare. Son jugadores muy físicos, que plantean un juego muy duro. Nosotros, con nuestra identidad, tenemos que correr y correr, y tratar de llevar el partido adelante”.

La última victoria que el Burgos Grupo de Santiago firmó en casa frente al Barça para completar la liga regular le dio a la plantilla “esa motivación extra que necesitábamos ”, ha reconocido Rodríguez, que ha explicado que "era el último partido y queríamos terminar de la mejor manera quedando cuartos".