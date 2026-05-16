El Recoletas Salud San Pablo Burgos, ante un paso decisivo para la permanencia

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Llega el segundo compromiso de la semana para el Recoletas Salud San Pablo Burgos, que afrontará una final anticipada por la permanencia en la Liga Endesa frente a MoraBanc Andorra, este domingo, a partir de las 19:00 horas, en el Pavelló Toni Martí.

Tras la importante victoria conseguida ante Unicaja en el Coliseum, el equipo que dirige Porfi Fisac quiere dar un nuevo paso adelante, que se antoja imprescindible en el camino hacia la salvación en acb.

El técnico de los castellanos mira hacia el futuro con la décima victoria en el bolsillo. “Lo más importante para mí es pensar que no hemos dado más que pasos en un camino y este camino tiene ciertos partidos que son decisivos. Son partidos en los que te estás jugando muchísimas cosas por ambas partes”, destacó.

Una victoria separa al Recoletas Salud San Pablo Burgos de MoraBanc Andorra en la pelea por evitar la penúltima plaza de la clasificación, en un grupo de equipos en el que también se encuentran Dreamland Gran Canaria y Casademont Zaragoza.

Porfi Fisac reconocía que el duelo de este domingo es diferente por las consecuencias de la victoria para los dos equipos. “Este sí es un partido que te cambia al final y sí es un partido que puede ser un paso diferente al que hemos dado hasta ahora. Esto sí que lo creo”, aseguró.

En juego, además del triunfo, también está un average que se encuentra en manos de los del Principado, que se llevaron la victoria del Coliseum en la primera vuelta con siete puntos de ventaja (86 93).

El entrenador segoviano apuntaba que “indudablemente, tenemos varios hándicaps en este partido, como el hecho de que nos ganaron en la primera vuelta, de que lo jugamos fuera de casa, o de que es un equipo al que Žan Tabak le ha dado credibilidad y otra vez resultados para volverles a enganchar totalmente en la liga"

No obstante, más allá del análisis del rival, Fisac recordaba: que “en las circunstancias en las que estamos, no existe más que priorizar y alabar por en cima de todo lo que tenemos en nuestras manos, que son nuestros jugadores, nuestra táctica, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar".

Afirmaba también que "es un tema de creer y de que este partido va a ser absolutamente imprescindible para lo que pase de aquí al final”.

Con poco tiempo de margen para dar a conocer qué jugadores estarán finalmente disponibles para comparecer sobre el parqué del Pavelló Toni Martí, el técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos

comparecer sobre el parqué del Pavelló Toni Martí, el técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos recalcaba que recalcaba que “es el momento de darlo todo por el club que n os paga, es el momento de ser honestos con la afición que tenemos y es el momento de vivir la ciudad como lo que es una ciudad que nos da cariño y una ciudad que nos da entrega".

Añadió que "no es el momento de si alguien está cansado o si alguien tiene alguna molestia... como decimos los castellanos: ‘Pa’ lante con todas".

MoraBanc Andorra ha alcanzado esta trigésima segunda jornada de acb en la penúltima posición de la tabla, con un balance de 9 victorias y de 22 derrotas. El equipo de Tabak viene de caer en su encuentro intersemanal ante Asisa Joventut (101 79), un duelo en el que sobresalieron el base Shanon Evans (11 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias para 18 créditos de valoración) y el pívot Artem Pustovyi (14 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias para 16 créditos de valoración).

Sobre el jugador ucraniano y el resto de la plantilla andorrana, Fisac aseguraba que “el crecimiento de Pustovyi les ha abierto un abanico muy importante". Así como "la llegada de Rice, la llegada de Castañeda, la entrada en juego de Pustovyi, el buen nivel de jugadores como Pons, Evans, Rafa Luz".

Resumió que "es un equipo con muchas virtudes, que en la línea exterior está realmente acertado y a un gran nivel, pero que en la parte interior ha crecido muchísimo".

Entre los destacados de MoraBanc Andorra a lo largo de este curso, aparecen Shanon Evans como el segundo mejor asistente de la Liga Endesa, con 5,66 pases de canasta por partido, y Kyle Kuric, el tercer jugador de la acb con mejor porcentaje desde el perímetro (47,29%).

Para afrontar con garantías el choque de este domingo, será “imprescindible” la faceta mental, apuntaba Fisac. “Es un partido donde la gente tiene que creer en sí misma y el jugador tiene que confiar en el que tiene al lado”.

Otra de las claves para buscar la victoria será el acierto. “El grado de porcentaje, bien sea de dos o de tres, tiene que estar a un gran nivel porque es un partido básico”.