El Recoletas Burgos Caja Rural busca llegar a la final tras ganar en los despachos

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El Recoletas Burgos Caja Rural disputará este domingo en San Amaro una semifinal de Liga con el alivio de haber ganado en los despachos una batalla previa a la que se disputará en terreno de juego, ya que el Comité de Apelación ha dado la razón al conjunto burgalés tras la denuncia por alineación indebida presentada por Ampo Ordizia. La resolución del comité da validez al resultado de 17-13 logrado en el Bienvenido Nieto y permite a los de José Basso y Nicolás Herreros seguir en la pelea por el único gran título que aún se le resiste al club.

El equipo ha preparado la eliminatoria mientras seguía pendiente de la resolución del recurso, una circunstancia que añadió incertidumbre a una semifinal ya exigente ante Silicius Alcobendas, tercer clasificado de la liga regular y vigente campeón de la Copa del Rey. Esta temporada ya ha dejado tres partidos entre ambos, con victoria burgalesa por 23-18 en Liga, empate a 33 en marzo y triunfo madrileño por 27-11 en diciembre, cuando Alcobendas apartó al Recoletas de la Copa.

El Recoletas necesita que la semifinal se juegue a su ritmo desde el inicio, con peso en la melé y la touche, pocos golpes de castigo en campo propio y atención en el juego al pie para impedir que Alcobendas lleve el encuentro a un intercambio largo y trabado. En una eliminatoria a partido único, cada error puede tener un coste alto y el equipo burgalés deberá aprovechar mejor sus opciones de ataque que en anteriores duelos ante el conjunto madrileño.

Nicolás Herreros entiende que el equipo llega recuperado físicamente después de unos días difíciles y con la obligación de ofrecer su mejor versión en un partido de todo o nada. El técnico concede especial importancia a la concentración, al juego aéreo y a la eficacia en campo rival, además del apoyo de una grada que puede ayudar a inclinar el partido si San Amaro empuja desde el primer minuto.

El club ha trasladado también esa responsabilidad al entorno. Su presidente, Manolo Vadillo, pidió que el domingo la afición esté con el equipo en una nueva semifinal de División de Honor porque “es una final” en la que aparecerán “los nervios y presión”, y reclamó concentración dentro y fuera del campo para que los jugadores sientan “el ambiente positivo y el respaldo de la grada”.

Basso y Herreros podrán contar con toda la plantilla, incluido el segunda línea argentino Facundo Sacovechi, recuperado de la lesión sufrida en el partido de liga frente al Vrac Quesos Entrepinares. La convocatoria se conocerá al término del entrenamiento de este viernes.

El encuentro se jugará este domingo 24 de mayo, a las 12.00 horas, en el estadio Bienvenido Nieto de San Amaro, y será televisado en directo por TVCyL8. El club ha activado la venta de entradas con precios de 15 euros para el público general y 10 euros en preventa para socios y familiares de jugadores de la cantera.