Muneta pide al Mirandés ganar al Granada antes de pensar en el Leganés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés vuelve a estar ante una oportunidad que parecía muy lejos cuando la salvación se había escapado a diez puntos y el equipo acumulaba semanas con poco margen para lograr la permanencia. Antxón Muneta pretende que esa segunda vida se juegue con la cabeza puesta en el Granada y dejando apartadas las cuentas de la salvación hasta que termine el partido de Anduva, porque después del empate en Anoeta ya comprobó que «todas se me fueron al garete» cuando falló la premisa que sostenía cualquier cálculo. «Este domingo, todo pasa por este domingo», insistió el entrenador vizcaíno, convencido de que ganar es lo único que permitirá mirar después a Leganés, al Huesca o al resto de campos con alguna esperanza.

La semana empezó con el golpe todavía presente de los puntos perdidos ante la Real Sociedad B, pero el resultado del partido del Leganés devolvió a los jabatos una «vida extra». De hecho, Muneta admite que el lunes encontró al equipo «triste» y «jodido», aunque el ánimo cambió con el paso de los días y el vestuario recuperó confianza para afrontar un partido en el que el Mirandés deberá «hacer lo que toca en cada momento» e ir a por los tres puntos desde el primer minuto, sin adelantar el partido de Leganés ni jugar mentalmente la jornada siguiente antes de sacar las castañas del fuego de la actual.

Esa necesidad todavía más perentoria de reducir el ruido sobre la permanencia para centrarse en el siguiente partido llega después de dos encuentros en los que el Mirandés se alejó de la versión que había mostrado en campos como Riazor o el Juegos del Mediterráneo, fruto, a juicio del técnico de que el grupo, joven y sometido a muchos meses de remontada, sintió cerca el premio y se dedicó a «asegurar». Por eso en el vestuario se ha trabajado durante la semana para recuperar «personalidad» y seguir jugando cuando todavía queda mucho partido por delante. «Todos somos conscientes de qué paso adelante hay que dar y estoy seguro que lo vamos a dar el domingo», sostiene.

Ganar primero y ajustar después el gol-average

El gol-average aparece ya en las cuentas porque el Huesca mantiene una ventaja mínima sobre el Mirandés, pero Muneta evita convertir esa diferencia en el primer mensaje de la semana y, aunque admite que lo tiene «muy en cuenta», recuerda que al equipo le ha costado «tantísimo ganar» durante toda la temporada que la prioridad sigue siendo sumar los tres puntos. Si el partido abre la posibilidad de apretar en busca de un gol más, el Mirandés intentará aprovecharla, pero el técnico prefiere que el plan de juego no pivote en torno a un resultado amplio porque que durante el campeonato rara vez se ha permitido manejar esa posibilidad.

La victoria ante el Granada serviría, además, para obligar al Huesca a responder en las dos últimas jornadas si quiere que ese gol-average le sea suficiente. Muneta acepta que ganar por más de un gol sería beneficioso, pero coloca esa posibilidad detrás de lo indispensable. «Primordial, tres puntos», insiste antes de recordar que el Mirandés necesita hacer su parte para que los demás también tengan que jugar con presión. El margen es tan estrecho que cualquier cálculo pierde sentido si el resultado en Anduva no apuntala primero unas opciones mínimas para el equipo rojillo.

El Granada llega salvado y sin una urgencia clasificatoria comparable, pero Muneta rechaza que eso convierta el partido en una obligación sencilla, ya que espera «una versión buena» de un equipo con jugadores que pueden marcar diferencias precisamente porque actúan liberados, sin la tensión de la permanencia, y cita a Arnaiz y Pablo Sáenz como ejemplos de ese talento.

El Mirandés ha preparado el encuentro «al detalle», como cualquier otra semana, según su entrenador que dejó claro que sus jugadores deben hacer notar desde el primer minuto que quienes se juegan «de verdad todo» son ellos.

Anduva, San Juan y una plantilla implicada

El partido coincidirá con las fiestas de San Juan del Monte y Muneta percibe en Miranda un ambiente de confianza que quiere llevar al campo sin que se convierta en distracción. El entrenador sabe que mucha gente acudirá a Anduva pese a la coincidencia con otros actos de las fiestas y concede al apoyo de la grada un valor enorme en una temporada en la que la afición ha estado incluso en desplazamientos como el de Donosti. «Anduva siempre está», repite el técnico, que ve en ese respaldo, en el trabajo de los jugadores y en la insistencia de los últimos meses las razones por las que el Mirandés conserva opciones a falta de dos jornadas.

La implicación del vestuario es otro punto que Muneta subraya porque ve «a todos tirar del grupo» y defiende que, aunque muchos jugadores pertenezcan a otros clubes o tengan su futuro lejos de Miranda, están comprometidos con dejar al Mirandés en Segunda. «Les veo que realmente quieren dejar al Mirandés en segunda», afirma antes de resumir el camino en una tarea compartida por jugadores, cuerpo técnico y afición.

El calor también formará parte del partido después de varios días de entrenamientos con temperaturas cercanas a los 30 grados y con pausa de hidratación prevista. Muneta admite que poco se puede hacer contra ese factor más allá de preparar la cabeza para los momentos en los que el encuentro se atasque, el Granada golpee o los nervios amenacen con desordenar al equipo. La respuesta, según el técnico, pasa por «seguir haciendo lo que toca», porque eso es lo que puede acercar al Mirandés a la victoria.

El entrenador tendrá a casi toda la plantilla disponible, con la baja de Hugo Novoa por sanción y Selvi todavía en el tramo final de su recuperación. Los cambios pueden ganar peso por la temperatura y por el desgaste del partido, y Muneta los considera «vitales» porque está convencido de que tendrá que mover el banquillo antes o después. Aarón Martín dejó buenos minutos en San Sebastián después de mucho tiempo entrenando bien sin participar, y el técnico valora precisamente esa actitud de quienes esperan su oportunidad, como ya ocurrió ante la Cultural con Toni, Pablo y Julen entrando en el tramo final para ayudar a cerrar la victoria.