Segunda victoria consecutiva para Lorena Wiebes en la Vuelta a Burgos Féminas 2026

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La segunda etapa de la Vuelta a Burgos Féminas volvió a tener un nombre propio: Lorena Wiebes. La velocista neerlandesa conquistó este jueves la etapa ‘Patrimonio Enológico’, un recorrido de 127 kilómetros entre la localidad burgalesa de Castrojeriz y Bodegas Viña Pedrosa, en plena Ribera del Duero burgalesa.

La corredora del SD Worx-Protime firmó así su segunda victoria consecutiva en la presente edición y elevó a seis su cuenta histórica de triunfos en la Vuelta a Burgos Féminas, reafirmando su estrecha relación con las carreteras burgalesas. La italiana Elisa Balsamo volvió a quedarse a las puertas de la victoria con una segunda posición, mientras que la neozelandesa Ally Wollaston completó el podio de la jornada.

La etapa atravesó algunos de los enclaves más representativos del patrimonio histórico y vitivinícola de la provincia de Burgos. La salida tuvo lugar en Castrojeriz, una de las localidades más emblemáticas del Camino de Santiago y referencia del legado medieval burgalés, presidida por la silueta de su castillo y por el rico patrimonio monumental jacobeo.

Desde los primeros kilómetros, la carrera estuvo marcada por numerosos intentos de escapada en una jornada rápida y muy disputada. La danesa Magdalene Lind fue una de las primeras corredoras en probar fortuna, mientras que posteriormente lo intentaron también la afgana Fariba Hashimi y la italiana Marta Pavesi.

La sucesión de ataques continuó durante gran parte del recorrido, incluyendo el movimiento protagonizado por la canadiense Clara Emond y posteriormente la escapada formada por la argentina Delfina Di Bella, Marta Pavesi y la noruega Stine-Marie Snortheim, que llegó a superar los dos minutos de ventaja.

Sin embargo, el control ejercido por el Team SD Worx-Protime terminó neutralizando todos los intentos ofensivos para preparar un nuevo desenlace al sprint. El pelotón absorbió definitivamente a las escapadas en el tramo final de una etapa que recorrió el corazón de la Ribera del Duero, entre viñedos, bodegas y paisajes que representan una de las grandes señas de identidad de la provincia burgalesa.

Todavía en los últimos kilómetros hubo movimientos de corredoras como la española Sara Martín y la neerlandesa Yara Kastelijn, pero el pelotón volvió a reagruparse antes de la llegada.

El sprint final frente a Bodegas Viña Pedrosa volvió a demostrar la superioridad de Wiebes. La neerlandesa lanzó un potente ataque en los metros decisivos y resistió el intento de remontada de Elisa Balsamo para sumar un nuevo triunfo en una edición que, por ahora, domina con claridad.