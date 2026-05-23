Bredewold se impone en Medina en la tercera etapa de la Vuelta

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La neerlandesa Mischa Bredewold se impuso este sábado en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos femenina, disputada entre Busto de Bureba y Medina de Pomar bajo el nombre de ‘Territorio Obarenes’, después de resolver a su favor un vibrante duelo final con Mireia Benito Pellicer.

La jornada arrancó con mucho movimiento desde los primeros kilómetros y ya en el Alto del Portillo de Busto (3ª categoría) coronó en cabeza Aniek van Alphen, seguida por Irene Cagnazzo y Constance Valentin. La propia Van Alphen llegó a abrir hueco antes de que la carrera se reorganizara.

Más adelante, Valentin y Katharina Sadnik protagonizaron una escapada que alcanzó una ventaja máxima de 1:05 sobre el pelotón en el kilómetro 30, aunque fueron neutralizadas poco después.

La carrera entró entonces en una fase completamente abierta, con ataques constantes. Alicia González Blanco lanzó una ofensiva en solitario y posteriormente se formó un grupo perseguidor con Kaja Rysz, Valentin y Fariba Hashimi. Más tarde también enlazaron Sharon Spini y Nicole Steigenga. Hashimi incluso probó fortuna en solitario antes de que la etapa quedara neutralizada antes de la subida al Alto de Bocos.

Tras la reanudación, Mireia Benito atacó con fuerza y abrió una renta de hasta 1:20 sobre un pelotón que, aunque sin una persecución organizada, fue reduciendo diferencias. SD Worx endureció el ritmo para favorecer las opciones de Bredewold y la neerlandesa acabó saltando en persona al comprobar que los relevos no terminaban de funcionar por detrás.

Bredewold alcanzó a Benito a pocos kilómetros de meta y ambas se jugaron la victoria en las calles de Medina de Pomar. La corredora neerlandesa terminó imponiendo su mayor frescura en el esprint final, mientras Lorena Wiebes fue tercera tras imponerse en el esprint del pelotón.